"Может приехать домой": бывшая "холостяка" Добрынина рассказала об отношениях после разрыва

Блогер Даша Квиткова рассказала, что она хочет сохранить теплые отношения с телеведущим Никитой Добрыниным ради их общего сына Льва.

Даша Квиткова рассказала, как она сейчас общается с Никитой Добрынином / скриншот из видео, УНИАН

Блогер Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин после 2,5 лет брака недавно расстались. Как написала девушка, пара находится в здоровых отношениях из-за воспитания полуторагодовалого сына Льва.

Она подчеркнула, что вместе с Добрыниным никуда не ходят вместе, но стараются сохранить нормальные взаимоотношения ради общего ребенка.

"Мы в нормальных, человеческих, родительских отношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Мы звоним один одному, общаемся по поводу нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть. Мы нормально разговариваем, но никуда не ходим вместе", – написала Квиткова.

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Напомним, ранее блогер Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и шоуменом Никитой Добрыниным.

Позднее факт разрыва подтвердили на телеканале СТБ.

"Одна из самых красивых пар Украины, а также первая пара украинского проекта "Холостяк", которая вышла замуж и родила ребенка, рассталась. Даша Цветкова и Никита Добрынин больше не вместе. Об этом рассказала инфлюенсер и блоггер Даша в интервью "Экзамену" Маше Ефросининой", - подтвердили телевизионщики.

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