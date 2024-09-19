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Может не дожить до 70: у Брюса Уиллиса критически ухудшилось состояние

Алена Кюпели
19 сентября 2024, 21:02
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У Брюса Уиллиса и его семьи тяжелые времена.
Брюс Уиллис, Эмма Хеминг
Брюс Уиллис с Эммой Хеминг / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/emmahemingwillis

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса, который борется с неизлечимым когнитивным заболеванием опасается, что звезда может не дожить до своих 70 лет.

По данным издания In Touch Weekly, два с половиной года назад близкие 69-летнего актера объявили о его уходе из актерства после того, как врачи подтвердили, что у него афазия, заболевание мозга, которое лишает человека способности общаться.

Меньше чем через год ему поставили еще один сокрушительный диагноз — лобно-височная деменция. Теперь, как сообщает источник In Touch, "болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится, что у них может не остаться времени.

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Кто такой Брюс Уиллис?

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Они задаются вопросом, доживет ли он до своего 70-летия, которое состоится в марте следующего года. Для его нынешней жены и опекуна, Эммы Хеминг и их девочек, Мейбл и Эвелин, а также бывшей жены Деми Мур и их дочерей — Румер, Скаут и Таллулы, — вопрос о том, сколько времени осталось их мужу и отцу, остается очень тяжелым.

Примиряясь с тем, что должно произойти, семья поставила в приоритет обеспечение того, чтобы Брюс всегда чувствовал себя в безопасности. "Он редко выходит, но когда он это делает, это тщательно спланированная операция", — объясняет источник. "Ему нужна помощь, чтобы собраться и добраться до машины". ("К счастью, деменция не повлияла на его подвижность", — рассказала Таллула в прошлом году.)

За Брюсом круглосуточно присматривают сиделки, которые следят за тем, чтобы он был в порядке, не путался и не волновался", — добавляет источник, отмечая, что у актера "есть телохранители, которые ограждают его от публики".

Брюс Уиллис сейчас - актер продолжает бороться с болезнью:

ранее в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана. 69-летняя кинолегенда в жизни сильно отличается от привычного всем образа, и сейчас, по слухам, готовится к роли в новом амплуа.

Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.

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