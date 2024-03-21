Мозговая и Пономарев показали редкие фото общей "непубличной" дочери

Родители показали, как Евгения Пономарева выглядит сейчас.

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Елена Мозговая и Александр Пономарев поздравили дочь Евгению с Днем рождения / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Музыкальный продюсер Елена Мозговая и певец Александр Пономарев были вместе 10 лет. В этом союзе, в 1998 году, появилась дочь Евгения - средний для обоих родителей и единственный совместный ребенок.

Недавно девушке исполнилось 26 лет. Пономарев и Мозговая поздравили дочь с этим событием в социальных сетях.

Так на странице продюсера в Facebook появилось два снимка Евгении, которая обычно избегает публичности. На первом фото Елена держит на руках маленькую дочь и счастливо улыбается в камеру. На втором Евгения уже во взрослом возрасте позирует в вечернем наряде.

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"Солнышко мое, мой прекрасный цветочек! Красавица и умница! C Днем рождения! Люблю сильно-пресильно! Будь счастлива каждую минуту своей жизни! Ты выросла красивой и снаружи, и, что очень важно, внутренне! Спасибо тебе, что ты моя Дочка", - написала Елена Мозговая.

Елена Мозговая с дочерью от Александра Пономарева Евгенией / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Александр Пономарев поздравил Евгению в Instagram. Он опубликовал совместное сэлфи, и оставил для дочери трогательное послание: "Сегодня День рождения моей дочи - Евгении! Многая и благая лета тебе! Люблю тебя".

Александр Пономарев с дочерью Евгенией / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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