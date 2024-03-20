"Звездный статус сыграл": экс-побратим Козловского раскрыл правду про его службу

Пиар или все было по-настоящему - наконец можно поставить точку в этом споре.

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Виталий Козловский в армии - побратим певца рассказал про его службу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/callsignJung, instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский летом 2023 года принял военную присягу и приступил к службе в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Там он получил специальность артиллериста.

Осенью артиста перевели в ряды ВСУ и сейчас он служит в Национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины. При этом, как недавно отметил сам Козловский в интервью для 1+1 Украина, он остается рядовым солдатом и выполняет свои воинские обязанности.

Многие считают военную службу Виталия Козловского тщательно продуманным пиар-ходом, и не верят певцу-воину. За него решил заступиться его бывший побратим, вместе с которым артист нес службу в Нацгвардии.

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Военный психолог ведет блог под названием "Позывной "Юнг". В нем он рассказал, какой на самом деле была военная служба Виталия Козловского.

"Пишу это без пафоса и лести. Я видел собственными глазами, как Виталий достойно проходит через тяготы армейской службы, и это вызвало у меня искреннее уважение. Должен признаться, сначала я думал, что это какая-то пиарная история. Но с удивлением для себя, и к его чести, увидел сам, как он бок о бок разделял все тяготы и невзгоды службы в пехотном батальоне с обычными солдатами. Должен сказать, что руководство подразделения не делало ему никаких поблажек. Вполне возможно даже, что в некоторых случаях звездный статус сыграл против него. Смена гражданского комфорта на армейский аскетизм редко бывает легкой. Ну а для человека обласканного популярностью наверняка это в разы сложнее, особенно если это не дает особых привилегий, а лишь добавляет ненужного внимания к персоне. Но Виталий с достоинством, не теряя приветливой улыбки на лице, прошел через этот непростой опыт. На полигоне Виталий, будучи рядовым солдатом пехоты, со всеми рыл окопы, холостился, отрабатывал маневры. На общих спартанских условиях жил в казарме, ходил в наряды, выполнял приказы командиров. Выезжал на позиции в составе артиллерийского дивизиона, где и прошел свое первое боевое посвящение. Все по-честному, с потом и грязью, не для красивой картинки", - рассказал сослуживец Виталия Козловского.

Виталий Козловский в армии - побратим певца рассказал про его службу / facebook.com/callsignJung

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козловский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

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