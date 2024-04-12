Моника Беллуччи вышла в свет с бойфрендом-легендарным режиссером

Новости шоу-бизнеса: Известная актриса Моника Беллуччи с бойфрендом посетила публичное событие. К итальянской актрисе присоединился режиссер Тим Бертон.

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Тим Бертон и Моника Беллуччи вместе вышли в свет / ua.depositphotos.com, imdb.com

Легендарная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вышла в свет со своим бойфрендом, 65-летним не менее легендарным кинорежиссером Тимом Бертоном. Снимками звезда экрана делится в Instagram.

Пара появилась на сцене во время презентации студии Warner Bros. Pictures на CinemaCon 2024 в казино Caesars Palace в Лас-Вегасе, штат Невада. Вместе с ними мероприятие также посетили Кэтрин О'Хара, Майкл Китон, Джастин Теру и Уиллем Дефо.

Вдвоем Бертон и Беллуччи на этот раз не позировали, однако присоединились к другим знаменитостям на совместных снимках.

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О романе Моники и Тима ходили слухи с февраля 2023 года, однако сама актриса подтвердила их только в мае в интервью Elle France. Тогда Беллуччи впервые публично призналась в любви к Бертону, подчеркнув, что такие встречи в жизни — очень большая редкость. По словам актрисы, она любит нового избранника и очень уважает его как режиссера.

Кто такая Моника Беллуччи? Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра"", сообщает портал "Википедия".

Напомним, ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

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