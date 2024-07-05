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Моника Беллуччи и Тим Бертон ярко вместе вышли в свет

Дмитрий Видоменко
5 июля 2024, 04:05
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Об отношениях звездной пары - режиссера Тима Бертона и Моники Беллуччи известно с начала 2023-го. Они время от времени появляются вместе на публике.
Беллуччи, Бертон
Моника Беллуччи и Тим Бертон снова публично вышли в свет вместе / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

59-летняя легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи вышла в свет со своим бойфрендом, легендарным 65-летним режиссером Тимом Бертоном. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Звезда фильмов "Дракула Брэма Стокера" и "Страсти Христовых" появилась на 64-й церемонии награждения Globo d'Oro на вилле Массимо в Риме. Беллуччи выбрала для выхода в свет черное стильное платье-пальто, при этом крепко держа за руки своего избранника. Ее роскошный образ был дополнен черными очками, колготами и кожаной сумочкой с шипами.

А свои волосы легендарная актриса распустила. Режиссер Бертон, который долгое время был в отношениях с актрисой Хеленой Бонэм Картер, дополнял наряд Беллуччи своим черным деловым костюмом и полупрозрачными очками.

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Кто такая Моника Беллуччи?

Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра"", сообщает портал "Википедия".

Напомним, ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

Также первыми кадрами с новорожденным сыном поделился хореорграф Макс Чмерковский - после выкидышей и неудачных попыток ЭКО танцор в восторге от того, что жена смогла подарить ему еще одного ребенка.

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