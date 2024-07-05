59-летняя легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи вышла в свет со своим бойфрендом, легендарным 65-летним режиссером Тимом Бертоном. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Звезда фильмов "Дракула Брэма Стокера" и "Страсти Христовых" появилась на 64-й церемонии награждения Globo d'Oro на вилле Массимо в Риме. Беллуччи выбрала для выхода в свет черное стильное платье-пальто, при этом крепко держа за руки своего избранника. Ее роскошный образ был дополнен черными очками, колготами и кожаной сумочкой с шипами.
А свои волосы легендарная актриса распустила. Режиссер Бертон, который долгое время был в отношениях с актрисой Хеленой Бонэм Картер, дополнял наряд Беллуччи своим черным деловым костюмом и полупрозрачными очками.
Кто такая Моника Беллуччи?
Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра"", сообщает портал "Википедия".
Напомним, ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.
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