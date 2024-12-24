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Monatik в третий раз стал папой - первое фото с младенцем

Анна Подгорная
24 декабря 2024, 23:30
84
Свой рождественский подарок Монатики показали под праздничной елочкой.
Дмитрий Монатик, Ирина Монатик
Дмитрий Монатик новости - у Monatik появился третий ребенок / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irishamonatik

Вкратце:

  • Дима и Ирина Монатики в третий раз стали родителями
  • Артист скрывал появление третьего сына до Рождества

Летом 2024 года украинский музыкант, шоумен и продюсер Дмитрий Монатик и его жена Ирина сообщили, что ждут ребенка. Позже стало известно, что у них будет сын.

Это - третий мальчик в семье артиста. Прежде Ирина уже подарила ему сыновей Платона и Даниила.

видео дня

В канун Рождества Монатики подготовили для поклонников сюрприз - пятый Монатик уже не только появился на свет, но и смог отметить свой первый в жизни праздник дома в кругу семьи. Певец и его жена в социальных сетях показали первое фото новорожденного сына - Платон, Даниил, Ирина и Дмитрий с младенцем на руках позировали на фоне ярко украшенной елки.

В качестве подписи к снимку Монатики оставили стихотворение: "Всіх вітаємо з наступаючими святами. Дякуємо кожному, хто з нами! Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами. Нехай тиша панує небесами, а нелюди проходять сторонами. Хай відчиняться нарешті добра брами, а наші міста засяють жовто-блакитними кольорами! Низький уклін усім, хто нас захищає. Невимовно дякуємо. Поздоровляємо".

Помимо поздравлений с Рождеством Дмитрий Монатик и его жена получают теплые пожелания в связи с рождением третьего ребенка. В комментариях с поздравительным словом к ним уже обратились Джамала, Надя Дорофеева, Юлия Санина, Алина Доротюк, Даша Кацурина, Даша Астафьева и др.

Монатик с женой и детьми
Дмитрий Монатик новости - у Monatik появился третий ребенок / instagram.com/irishamonatik

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Кто такой MONATIK

Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

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