"Война никому не пошла на пользу": Сергей Притула рассказал про ссоры в браке

Притула признался, как полномасштабная война повлияла на его отношения с женой.

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Сергей Притула личная жизнь - Сергей Притула раскрыл подробности семейной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__prytula

Кратко:

Сергей Притула рассказал, что изменилось в его семье во время полномасштабной войны

Он признался, часто ли ссорится с женой

В 2025 году украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула отметит с женой Екатериной оловянную свадьбу - 10 лет в официальном браке. За это время пара научилась обходить в отношениях острые углы, поэтому даже стресс на фоне полномасштабной войны не испортил их.

Об этом рассказал сам Притула в интервью Сергею Лиховиде. Деятель признается: из-за активной работы фонда не часто имеет возможность проводить время с женой и детьми. Более того - на плечи Екатерины легли все заботы о доме, что порой создает определенное напряжение.

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Однако Сергей и Екатерина легко его преодолевают, ведь тяжелые времена принесли им осознание того, что мгновения, проведенные вместе, ценнее скандалов. К тому же в семье Притулы не принято нести негатив в дом и срывать злость на близких.

"Эта война никому не пошла на пользу в контексте времени, проведенного в семьях. Но однозначно она пошла на повышение уровня осознанности важности друг друга в жизни. Я даже не помню, чтобы мы с женой сильно ссорились. Надо заботиться, любить друг друга. Да, мнения могут не совпадать, но это не причина повышать тон и выливать негатив на самых близких людей", - говорит Сергей Притула.

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Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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