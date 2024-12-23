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Звезды "Бісової пательні" на 2+2 рассказали, как будут встречать Новый год-2025

Анна Подгорная
23 декабря 2024, 14:44
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Отсутствие алкоголя, елка в коридоре и фирменные блюда - это лишь часть традиций актеров интригующего детектива.
Дарья Петрожицкая, Ольга Атанасова
Актеры Бісової пательні рассказали о своих традициях на Новый год / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

2 января на канале 2+2 в 20:50 состоится премьера комедийного детектива "Бісова пательня". Сюжет разворачивается вокруг загадочного убийства во время финала кулинарного шоу. Капитан Орест Осадчий до конца года должен найти преступника, чтобы получить желаемое звание майора и устроить незабываемый новогодний праздник для дочери. Под подозрением - каждый, кто был на площадке. И у каждого есть собственная тайна.

Накануне премьеры известные украинские актеры рассказали, как будут праздновать Новый год, каких традиций придерживаются и какие блюда готовят.

Популярная актриса театра и кино Дарья Петрожицкая, которая сыграла судмедэксперта, после напряженного гастрольного графика и насыщенных съемок планирует взять небольшой отпуск, который проведет с любимым и родными людьми.

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"Мы с сестрой и с котом планируем поехать в Германию к моему любимому парню и его кошке. И там, в кругу семьи, самых близких мне людей, друзей я буду встречать Новый год. Для меня это, прежде всего, возможность побыть вместе, пообщаться, а не устраивать какие-то громкие гулянки. Мы должны помнить, благодаря кому мы можем встретить этот Новый год", - говорит Дарья Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / Пресс-служба

Актер театра и кино Артемий Егоров, которой сыграл роль следователя Ореста, рассказал, что не поддерживает советские традиции встречи Нового года, а те блюда, которые большинство считает традиционными, заменяет на что-то легкое.

"На Новый год мы заказываем современную, легкую пищу, общаемся с друзьями. Я уже шесть лет не употребляю алкоголь, мне нравится трезвый взгляд на все и ясные мысли 1 января. Мне приятнее выпить чаю или свежего сока. Для получения удовольствия мне не нужны какие-то внешние факторы. Раньше, до войны, традиционно в начале года мы с женой любили устраивать себе путешествия в теплые страны. Надеюсь, скоро такая возможность будет у всех украинцев. Я считаю, сейчас, несмотря на все, нужно праздновать, планировать, мечтать, ставить цели и достигать их, не откладывая на потом", - поделился Артемий Егоров.

Артемий Егоров
Артемий Егоров / Пресс-служба

Украинская актриса Ольга Атанасова, которая воплотила образ известной шеф-повара, судьи кулинарного шоу Юлии, будет встречать Новый год в Киеве. Для звезды важно украсить дом, изысканно сервировать стол, создать хорошую атмосферу и не спать как можно дольше.

"Бабушка говорила, что каждый час Нового года - это месяц следующий, как его проведешь - такой и будет месяц. Поэтому следую советам и не сплю максимально долго. У меня замечательные друзья, которые прекрасно накрывают стол, я всегда ответственна за коктейли, фондю, красоту на столе, бутерброды, хорошие закуски. Люблю, чтобы все было изысканно", - рассказала Ольга Атанасова.

Ольга Атанасова
Ольга Атанасова / Пресс-служба

Актер Юрий Дяк, который сыграл судмедэксперта, не планирует никаких празднований. Сейчас он играет в спектаклях, снимается в кино, участвует в благотворительных мероприятиях для детей. Говорит, что в современных реалиях ему не до праздничного настроения.

"Ничего не планирую, где жизнь застанет, там и встречу Новый год. Все может быть спонтанно. Однажды 31 декабря я перевозил вещи в свою квартиру, так и встретил Новый год: купил в кулинарии традиционный салат в пластиковом лотке, шампанское. Ужинал просто на полу вместе с телевизором. Все было очень минималистично. А еще как-то после спектакля пошел на Софийскую площадь, встретил Новый год вместе с людьми, было очень атмосферно", - рассказал Юрий.

Он говорит, что раньше украшал елку, традиционно покупал каждый год новую игрушку на память. Но сейчас считает это нецелесообразным.

"Для меня важнее сейчас средства, которые я мог бы потратить на елку и украшения, задонатить. Разве что, может, приобрету символические веточки, чтобы в доме пахло елью. Опять пойду в кулинарию, что-то приобрету из еды. Все очень скромно и без выкрутасов", - поделился Юрий.

Юрий Дяк
Юрий Дяк / Пресс-служба

Актриса Елена Олар, которая играет ассистентку продюсера шоу, тоже не строит праздничных планов, поскольку ее папа, как и все мужчины семьи, сейчас защищают страну. Поэтому вечер 31 декабря актриса проведет дома с мамой, сестрой и племянницей. К празднику Елена готовит салат "Крабовый" и десерт "Тирамису".

"Сейчас трудно думать о праздниках, когда в стране война, а близкий человек далеко. Но, пожалуй, стоит искать хотя бы маленькие моменты радости даже в такие сложные времена, чтобы поддерживать себя и своих родных. Празднование для нас сейчас больше о надежде, а не о шуме и развлечениях. Сейчас Новый год больше ассоциируется с мечтами о победе и тем, чтобы все наши защитники вернулись домой живыми. Моя самая большая мечта - чтобы мы встретили следующий Новый год вместе с папой, в мирной Украине, чтобы все защитники и защитницы, военнопленные вернулись в свои дома", - говорит Елена Олар.

Елена Олар
Елена Олар / Пресс-служба

Известная актриса Александра Панасевич, которая сыграла продюсера шоу, готовится встречать Новый год дома, с семьей. Накануне лично заворачивает подарки, готовит традиционный салат и бутерброды с икрой.

Эту атмосферу помнит с детства: когда бабушка готовила что-то вкусненькое, в доме витал аромат мандарин и елки, ветви которой приносил дедушка и ставил в вазы.

"Помню, как я была дома у бабушки и дедушки. За час до Нового года заехали мои родители к нам, чтобы поздравить, перед тем, как поехать праздновать к друзьям. Моя мама была в новом платье, в шубе, которую папа ей только что подарил. Такая красивая. Папа на нее так смотрел... На всю жизнь это в моей памяти осталось. Я тогда на 100% была счастливым ребенком!", - рассказала Александра.

Актриса говорит, что в первую очередь хочет создать праздничную атмосферу для детей, даже, если придется это делать под звуки воздушной тревоги, как было в прошлом году.

"Тот год мы встречали в коридоре под тревогу. Прямо на полу поставили закуски, сладости, открыли шампанское, перетащили туда елку и все вместе играли в игры. Это так важно - быть с теми, кого любишь. И ценить это! Поэтому хочу провести это время вместе, чтобы сын улыбался. Мы живем в сложное время, но мы живем! Надо стараться и уметь радоваться "здесь и сейчас". Уже было много слез, горя, страха, непонимания. И мы не знаем, что ждет нас впереди. Именно поэтому важно быть радостным в этот момент", - считает Александра.

Александра Панасевич
Александра Панасевич / Пресс-служба

Напомним, в увлекательной четырехсерийной ленте снялись звездные украинские актеры. Главную роль - следователя Ореста - сыграл Артемий Егоров, его дочь - юная актриса Мария Мархай, Елена Олар - помощницу продюсера Галину, которая "добавит перца" в атмосферу на площадке. Также в ленте снялись Денис Мартынов, Кристина Дейлик, Владлена Дедкова, Елена Олар, Александр Сугак, Константин Октябрьский, Юрий Дяк, Дарья Петрожицкая, Александра Панасевич, Ольга Атанасова, Сергей Кияшко, Дмитрий Суржиков, Татьяна Печенкина и другие.

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