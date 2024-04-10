УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Монархия висит на нитке и это - Кейт: чего больше всего боится принц Уильям

Алена Кюпели
10 апреля 2024, 23:15
Принц и принцесса хотели в относительном спокойствии вырастить своих детей.
принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались в опасной близости к короне/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Королевский эксперт и автор книг о королевской семье Тина Браун проанализировала обращение онкобольной Кейт Миддлтон, на фоне болезни короля Чарльзя и множества слухов о будущем короны.

Как написала она в блоге The New York Times, Браун говорит, что известие о болезни Кетрин создало нешуточную шумиху во дворце. Она также добавляет, что причиной всему - "стервятники" из медиа. "Мы часто слышим о ненависти принца Гарри к прессе. Однако, принц Уильям, хотя и лучше это скрывает, ненавидит прессу еще больше. Его кровавая решимость придерживаться сценария своей бабушки королевы Елизаветы "никогда не жаловаться, никогда не объяснять" — это удивительное поведение в эпоху водоворота социальных сетей, создающее вакуум, заполняемый слухами и безумными теориями заговора", - пишет она.

Кроме того, по словам эксперта, ситуация с болезнью короля Чарльза поставила Уильяма и Кейт в определенное положение, которое уж очень близко оказалось возле трона. Она добавляет, что самые главные тревоги касаются как раз слишком динамичного приближения королевской короны. Ведь Уильям и Кейт хотели вырастить своих троих детей в относительном спокойствии, пока на троне будет король Чарльз.

видео дня

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Почти одновременное известие о раке Чарльза поставило Уильяма и Кэтрин в пугающую близость к восхождению на трон как раз в тот момент, когда они надеялись, что в течение нескольких лет смогут воспитывать своих детей вдали от внимания общественности. Мне сказали, что перспектива этого вызывает у них сильную тревогу", - добавляет она.

По словам Браун, Кэтрин – самый популярный член королевской семьи после Уильяма. "Будущее монархии висит на нити, и этой нитью является она", - неоптимистично добавляет эксперт.

Кейт Миддлтон - новости о здоровье принцессы:

Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц впал в депрессию.

Ранее также принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице. Принцесса выглядела уставшей, но счастливой.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста

Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста

23:30 Политика
Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

22:31 Украина
Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

22:11 Украина
Все главные новости

Популярное

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам 22315

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

Российские НПЗ продолжают гореть 2835

Российские НПЗ продолжают гореть

Есть только одно средство: как можно сбивать дальнобойные бомбы РФ – эксперт 1930

Есть только одно средство: как можно сбивать дальнобойные бомбы РФ – эксперт

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое 1818

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

Последние новости

23:58

Попытка №3: Леди Гага выходит замуж - СМИ

23:48

"Засыпают" артиллерией и дронами: в ВСУ раскрыли ситуацию на Лиманском направлении

23:30

Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста

23:15

Монархия висит на нитке и это - Кейт: чего больше всего боится принц Уильям

22:46

Россияне в Крыму панически перемещают склады БК: партизаны раскрыли причину

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
22:42

Соломия Витвицкая показала редкое фото отца: "Вспомнили прошлые времена"

22:31

Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

22:11

Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

21:34

США считают НПЗ России "гражданской" инфраструктурой: скандальное заявление

Реклама
21:30

"И это не впервые": Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика

21:09

У Украины будут хорошие шансы в войне: в США сказали, что для этого нужно

21:07

"Без поддержки Украина может проиграть": топ-генерал сделал заявление о войне в Украине

20:02

РФ атаковала Одесскую область ракетами: прилет по АЗС, есть погибшие среди детей

19:57

В Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации

19:48

В Китае сделали новое заявление о войне в Украине и сотрудничестве с Россией

19:26

В сети завирусились якобы слова Фреймут об уклонистах: соцсети звезды штурмуют

19:00

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

18:46

В Украине резко изменилась цена на основной элемент борщевого набора: что произошло

18:28

Если не остановить Путина, Риск Третьей мировой вырастет - Курт Волкер

18:13

"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

Реклама
18:05

США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?мнение

18:03

Об этом молчат производители: из чего делают крабовые палочки - факт впечатляетВидео

18:01

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

17:58

Цены на продукты в Украине снова начали скакать: на что придется раскошелиться

17:44

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

17:39

Мокрая футболка и микро бикини: Кардашьян поразвлекалась на пляже

17:37

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

17:30

Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской

17:24

Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

17:23

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:15

Мясом там только пахнет: из чего делают сухой корм

17:03

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

16:51

Почти половина украинцев готова доверить после войны власть партии военных - опро

16:39

Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения "особого" предприятия

16:22

Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой

16:06

Как отличить настоящий виски от подделки: что делать, чтобы не попасть впросак

15:57

В СМИ снова "заговорили" о мобилизации украинских женщин: что говорят власти

15:42

Сколько украинцев верит в победу и когда ее ждут: результаты опроса Центра Разумкова

15:40

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удары по Харьковщине, разрушена поликлиника

15:40

Температура резко снизится: на ряд областей Украины надвигается похолодание

Реклама
15:33

Шикарный салат на Пасху: рецепт просто пальчики оближешьВидео

15:10

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

15:02

Ведущая шоу Танці з зірками беременна первенцемВидео

14:53

Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо

14:51

"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

14:10

Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

14:07

Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВЛК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию

13:42

Из-за боевых потерь: британская разведка раскрыла "хотелки" Кремля по мобилизации

13:30

Евровидение-2024: букмекеры выдали оптимистичный прогноз для Украины

13:11

Из-под завалов достали тела матери и ребенка: оккупанты ударили по дому в КонстантиновкеФото

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять