Монархия висит на нитке и это - Кейт: чего больше всего боится принц Уильям

Принц и принцесса хотели в относительном спокойствии вырастить своих детей.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались в опасной близости к короне/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Королевский эксперт и автор книг о королевской семье Тина Браун проанализировала обращение онкобольной Кейт Миддлтон, на фоне болезни короля Чарльзя и множества слухов о будущем короны.

Как написала она в блоге The New York Times, Браун говорит, что известие о болезни Кетрин создало нешуточную шумиху во дворце. Она также добавляет, что причиной всему - "стервятники" из медиа. "Мы часто слышим о ненависти принца Гарри к прессе. Однако, принц Уильям, хотя и лучше это скрывает, ненавидит прессу еще больше. Его кровавая решимость придерживаться сценария своей бабушки королевы Елизаветы "никогда не жаловаться, никогда не объяснять" — это удивительное поведение в эпоху водоворота социальных сетей, создающее вакуум, заполняемый слухами и безумными теориями заговора", - пишет она.

Кроме того, по словам эксперта, ситуация с болезнью короля Чарльза поставила Уильяма и Кейт в определенное положение, которое уж очень близко оказалось возле трона. Она добавляет, что самые главные тревоги касаются как раз слишком динамичного приближения королевской короны. Ведь Уильям и Кейт хотели вырастить своих троих детей в относительном спокойствии, пока на троне будет король Чарльз.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Почти одновременное известие о раке Чарльза поставило Уильяма и Кэтрин в пугающую близость к восхождению на трон как раз в тот момент, когда они надеялись, что в течение нескольких лет смогут воспитывать своих детей вдали от внимания общественности. Мне сказали, что перспектива этого вызывает у них сильную тревогу", - добавляет она.

По словам Браун, Кэтрин – самый популярный член королевской семьи после Уильяма. "Будущее монархии висит на нити, и этой нитью является она", - неоптимистично добавляет эксперт.

Кейт Миддлтон - новости о здоровье принцессы:

Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц впал в депрессию.

Ранее также принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице. Принцесса выглядела уставшей, но счастливой.

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