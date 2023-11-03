Жена Сергея Сивохо Татьяна несколько раз прерывала свою речь из-за слез.

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Жена Сивохо расплакалась во время прощания с артистом / Коллаж Главред, фото скриншот видео

Супруга Сергея Сивохо, с которым сегодня прощаются в столичном Октябрьском дворце, разрыдалась во время прощальной речи.

Во время церемонии прощания с артистом, жена Сивохо Татьяна выступала с прощальной речью. Ей приходилось останавливаться несколько раз, чтобы побороть рыдания, пишет УНИАН.

По словам жены Сивохо, ее муж был веселым человеком, очень любил жизнь, свою страну.

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Жена Сивохо расплакалась во время похорон / Фото Обозревателя

"Сколько он сделал во время войны, как помогал госпиталям, военным врачам, беженцам. Даже не имея сил, будучи хронически больным, он все делал для Украины и людей. Он очень любил Украину, свободно разговаривал на трех языках", - сообщила жена артиста.

Она также сообщила, что Сивохо родом из Донбасса и мечтал, что вскоре Донбасс вернется под контроль Украины, жители страны воссоединятся и будут вместе.

"Он любил Донбасс, свою родину, и Украину, тоже свою родину. До последнего он надеялся, что Донбасс вернется к нам, мы воссоединимся и будем все вместе. Я надеюсь, что все, кому он помог в этой жизни, будут помнить его как благотворителя, защитника родины и человека, который сделал все до того времени, пока его сердце еще билось", - добавила она.

Напомним, ранее в столичном Октябрьском дворце в Киеве длится прощание с шоуменом и комиком Сергеем Сивохо, который умер во вторник, 17 октября, в 5.40 утра.

Сивохо скончался на 55-м году жизни в ночь на 17 октября в Германии - в одной из местных клиник. Последние годы он отошел от активной публичной деятельности - по причине серьезных проблем со здоровьем (хроническая болезнь легких).

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