Умер Сергей Сивохо: в Киеве проходит прощание с артистом

Сегодня с столичном Октябрьском дворце прощаются с Сергеем Сивохо.

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Сегодня прощаются с Сергеем Сивохо / Сегодня прощаются с Сергеем Сивохо / Коллаж Главред, фото УНІАН, instagram.com/ciboxo

В столичном Октябрьском дворце в Киеве длится прощание с шоуменом и комиком Сергеем Сивохо, который умер во вторник, 17 октября, в 5.40 утра.

На фоне урны с его прахом демонстрируют слайд-шоу его фотографий с известными людьми и друзьями. Одним из первых проститься с шоуменом пришел украинский актер театра и кино Станислав Боклан.

На видео - прощание с украинским актером Сергеем Сивохо:

видео дня

Также на церемонии прощания появился комик Руслан Ханумак, который также был участником юмористической программы.

Актер Боклан пришел проститься со своим коллегой / Фото УНИАН

Об этом сообщает УНИАН.

Во время церемонии, на большом экране показывают фото с умершим актером, а также его друзьями.

Сивохо скончался на 55-м году жизни в ночь на 17 октября в Германии - в одной из местных клиник. Последние годы он отошел от активной публичной деятельности - по причине серьезных проблем со здоровьем (хроническая болезнь легких).

Сергей Сивохо биография

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Окончил Донецкий политехнический институт по специальности "инженер-металлург", а потом там же получил и второе высшее образование – "экономист-юрисконсульт". Позднее окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "менеджмент организаций".

Стал известен Сивохо благодаря своей игре в КВН за команду "Дрим-Тим". Потом недолго играл в кино, в том числе и в эксцентрической комедии "Имитатор". В 2000-х годах вел программы "Скрытая камера" и "Как стать звездой" на канале "1+1".

С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы "Большая разница по-украински". Позже работал продюсером студии "Квартал 95" и тренер одной из команд в первом сезоне "Лиге смеха".

В 2019 году Сивохо баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа" по округу Донецкой области, но не преуспел. С 21 октября 2019-го по март 2020 года был внештатным советником секретаря СНБОпо вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

12 марта 2020 года в Киеве состоялась презентация "Национальной платформы примирения и единства", которая обернулась скандалом. Ведь Сивохо публично назвал войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом" - из-за чего у мигом произошел конфликт с ветеранами АТО. Во время возникшей потасовки Сивохо упал, одного из ветеранов арестовали. Затем шоумен подал на ветеранов иск в суд.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Сергей Сивохо пропал из медийного пространства. Последнее его интервью с известными людьми на его YouTube-канале было опубликовано восемь месяцев назад.

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