Российский скандальный певец Филипп Киркоров, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, в очередной раз показал свою трусость и женственность.
Как пишут пропагандистские СМИ, Киркоров на этот раз опозорился прямо перед своими друзьями, во время празднования Пасхи. Так, после праздничного застолья его подруга Татьяна Тур предложила певцу принять участие в необычном испытании — постоять на доске с гвоздями.
Киркоров не смог выстоять на гвоздях даже на короткое время. Нежный Киркоров стал стонать и вздыхать, добавляя, что ему очень больно.
Отметим, что Киркоров не в первый раз попадает в такие ситуации. Несколько лет назад в сети гуляло видео, как он визжит от страха, когда на сцену поднимается его поклонница, чтобы вручить ему букет.
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Напомним, недавно предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.
А также в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке.ё
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