Молодожены в вышиванках: 37-летняя звезда Женского квартала впервые вышла замуж

37-летняя украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару впервые вышла замуж. Ее избранником стал британец по имени Риз. Вместе пара около трех лет, из которых год они были помолвлены - возлюбленный сделал артистке предложение в мае 2023 года.
О том, что она распрощалась со своей холостяцкой жизнью, Сопонару сообщила в своем блоге в Instagram. Она также опубликовала первые фотографии со свадебной церемонии.
Роспись Ирины и Риза состоялась в Украине в присутствии родителей невесты. Гости и жених были одеты в праздничные вышиванки. Сопонару выходила замуж без фаты в белом платье, которое также было украшено светлой вышивкой.
"Принимаем поздравления", - коротко подписала снимки счастливая Ирина Сопонару. Добрые пожелания в такой особенный для артистки день уже оставили Анатолий Анатолич, Ольга Сумская, Марта Адамчук и др.
Кто такая Ирина Сопонару?
Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.
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