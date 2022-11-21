Молодая жена Сергея Тигипко похвасталась сочным бюстом в прозрачном корсете

Алла Зиневич показала талию и бюст в прозрачном корсете / instagram.com/alla_zinevych_

Третья жена 62-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко Алла Зиневич уже начала подготовку к Новому году. И, как всякая красивая женщина, особое внимание она уделила праздничному наряду.

Его 38-летняя Зиневич продумала до мелочей - осталось подобрать только прическу и аксессуары. На своей странице в Instagram она поделилась роликом, в котором раскрыла секрет своего праздничного образа.

Как настоящий новогодний подарок, где под оберткой таится невероятный сюрприз, жена Тигипко сперва предстала в молочно-белом приталенном брючном костюме. Но когда она расстегнула пуговку, под пиджаком оказалось нечто совершенно особенное.

В качестве главного акцента в своем новогоднем наряде Зиневич выбрала прозрачный белый корсет, украшенный сверкающими кристаллами и бисером. Бюст и талия женщины выглядели в таком образе соблазнительно и пикантно.

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна побаловала поклонников горячими фото в корсете и коже. Артистка принимала манящие позы, чтобы привлечь внимание.

Также внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко, превратила улицы Нью-Йорка в собственный подиум, который покорила своими бесконечно длинными ногами в дерзком мини.

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