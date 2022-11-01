Молодая жена Сергея Тигипко показала идеальный прогиб в облегающих одеждах

Алла Зиневич встала на мостик в открытом спортивном наряде / instagram.com/alla_zinevych_

Третья жена 62-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко Алла Зиневич показала, как она борется с тревожностью во время воздушной тревоги.

Утро понедельника выдалось нелегким - по всей Украине звучали взрывы. 38-летняя Зиневич решила не унывать, и не дарить рашистской армии ни капли своего хорошего настроения.

Вместо этого Алла потратила время с пользой для себя - провела небольшую спортивную тренировку. На своей странице в Instagram женщина показала, как в спортивном топе и коротеньких шортиках делает мостик. При этом Зиневич усложнила трюк - на ноги она надела утяжелители и встала на носочки так, что ей пришлось балансировать, чтобы сохранить равновесие.

"Начинаем неделю спортивно всем тревогам назло", - подписала ролик она.

Алла - большая поклонница спорта, и это, к слову, дает весьма заметные плоды. Ее стройности и подтянутости могут позавидовать даже совсем юные девушки.

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