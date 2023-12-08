Молодая жена Остапчука набросилась на Машу Ефросинину

Полтавская, которая два дня назад хвасталась кольцом за 50 тысяч гривен, раскритиковала Машу Ефросинину.

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Полтавская набросилась на Ефросинину за украшения / Коллаж Главред, фото Instagram/poka_tya, mashaefrosinina

Катерина Полтавская, 22-летняя жена скандального телеведущего Владимира Остапчука не забыла недавний скандал, в который угодил ее муж, которого "коробит" от женщин, которые не делают депиляцию.

Тогда телеведущая, волонтер и общественный деятель Маша Ефросинина записала видео, где высказалась, что никто не может указывать женщине как выглядеть, и где брить. Каждая из женщин и есть 10 из 10. "И были бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать нам, что что-то у нас не так", - сказала тогда ведущая.

Эта ситуация, видать, сильно зацепила Катю, которая принялась рьяно защищать своего супруга. А теперь ей выпала возможность "пройтись" и по самой Ефросининой.

видео дня

Так, на днях Маша Ефросинина раскритиковала Анну Тринчер за покупку Porsche во время войны, но сама была одета в драгоценности на миллионы гривен.

Бывший муж Тринчер, Волошин вступился за девушку и обвинил Ефросинину в двойных стандартах. Он отметил, что ведущая сама пришла на интервью в драгоценных украшениях, стоимость которых составляет тысячи евро.

"Один момент, когда об этом может рассказывать человек, который сейчас находится на фронте или отдает все свои деньги на благотворительность. Но когда это делает Маша Ефросинина, которая в выпуске с Аней сидит в колье за 50 тысяч гривен и браслетах Cartier, которые стоят тысячи долларов. Если у тебя такая позиция, то зачем одевать на интервью Cartier. Это просто верх лицемерия", - возмутился блогер.

Мимо ситуации не смогла пройти жена Остапчука. Она посвятила ведущей целых три сториз.

Полтаавская "наехала" на Ефросинину за дорогие украшения / Скриншот Instagram/poka_tya

Полтавская "наехала" на Ефросинину за дорогие украшения / Скриншот Instagram/poka_tya

Полтавская также обвинила Ефросинину в том, что та "разрекламировала" российский сериал "Слово пацана". Между тем, Ефросинина, как и Ирма Витовская, говорили об этом кинопродукте в контексте того, что украинцы продолжают потреблять российский контент, тем самым поддерживая врага.

Поплавская "наехала" на Ефросинину за дорогие украшения / Скриншот Instagram/poka_tya

К слову, буквально несколько дней назад сама Полтавская хвасталась кольцом, которое ей подарил ее муж. Украшение изготовлено из желтого золота и инкрустировано бриллиантами. Стоимость этого украшения на сайте соответствующего ювелирного бренда составляет 50 тысяч гривен.

К слову, возможно "триггером" к такому эмоциональному постингу в сториз стала информация о том, что Ефросинина на время новогодних корпоративов выдвинула условие: без Остапчука.

Сама телеведущая пока не комментировала высказывания жены Остапчука.

Скандал "о депиляции" Остапчука:

Певец Позитив, ведущий Владимир Остапчук и Богдан Буше попали в скандал после выхода нового выпуска шоу "Мекнув - питайте". В эфире троица обсудила тему депиляции у женщин. В частности, они заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, у которых есть растительность на теле, не могут быть привлекательными.

"Мне вообще не ОК. Я считаю, что девушка должна быть выбрита повсюду. Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было хорошо и красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — сказал Остапчук.

Буше в свою очередь добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10", а Позитив пошутил, что таким образом "всем будет тепло".

Позже Ефросинина написала пост в Instagram, где сообщила, что каждая из женщин и есть 10 из 10. "И были бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать нам, что что-то у нас не так", - говорит она.

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