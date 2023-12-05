Украинцы вывели российский саундтрек из фильма "Слово пацана" в топы Apple Music

Украинцы смотрят российский сериал "Слово пацана" / Коллаж Главред, фото Pixabay, скришот

Благодаря украинцам, которые в этот момент страдают от нападения террористической России и гибнут на фронте, защищая свои земли, саундтрек очередного российского криминального сериала "Слово пацана" попал в топы Apple Music.

Саундтрек "Пыяла" - главная музыкальная тема сериала "Слово пацана". Это российский сериал о подростках Казани в 80-ые, которые учатся разбою, "бьются за асфальт".

И вот теперь и украинцы не гнушаются российского продукта и вовсю смотрят новый "продукт" и активно "юзают" саундтрек в своих социальных сетях.

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Новость вызвала резонанс в украинском обществе, ведь действительно не налазит на голову то, как украинцы, которые почти три года страдают от российской агрессии, не брезгуют российским продуктом.

Не могли обойти данную тему стороной и украинские селебрити. В частности, отдельное видео записала общественная активистка и телеведущая Маша Ефросинина.

По ее словам, она недавно говорила со своей знакомой, мама которой осталась жить в Мариуполе.

На видео - гневное обращение Ефросининой к украинцам:

По ее словам, стоит представить себе мариупольсую ситуацию у себя в городе. "У вас не будет доступа к медицинской помощи, интернету, вы не сможете открыть свой рот на другую тему, это же все на русском языке. За ваши задницы прямо в эту секунду гибнут украинские мужчины и женщины", - говорит она.

Возмутилась ситуацией также украинская актриса Ирма Витовская на своей странице в Facebook.

"Наши подростки симпатизируют российскому сериалу, страны, которая убивает наших подростков", - обращает Ирма Витовская внимание СБУ на ситуацию с сериалом.

На видео - Ирма Витовская и ее обращение к родителям украинских детей:

"Я не понимаю вот эту зависимость от ра**исткого контента на втором годе войны, когда мы теряем лучших, когда за сон и спокойствие этих подростков гибнут наши парни и девушки. Я хочу спросить у родителей этих детей: у вас есть совесть? У вас есть гордость? У вас есть интеллект?" - резонно спрашивает она.

Напомним, ранее украинский певец Павел Зибров рассказал, как относится к тем, кто предпочел отсидеться за рубежом. "Я не могу их осуждать. У каждого своя нервная палитра. Люди могут ужасно болеть от этого. Ну остались там за границей Яма, Винник, Потап. Да, я не токсик, все норм. Ясно, что их молотят, перемалывают в соцсетях люди простые, и они безусловно правы", - отмечает артист.

Ранее также Министерство юстиции рф запретило международное движение ЛГБТ и признало его действия и символику экстремистскими. Под запрет попал и радужный флаг - прайд-флаг и его изображения. Теперь за принадлежность к сексуальным меньшинствам в стране-оккупанте можно получить тюремный срок. Однако абсурдность запрета распространилась даже на детский американский мультсериал "Мой маленький пони: Дружба - это чудо".

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