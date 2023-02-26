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Молдавская звезда Лиги смеха Иван Люленов показал свою девушку-украинку

26 февраля 2023, 20:19
Влюбленные вместе снялись в романтической фотосессии, которой объявили всему миру о своей любви.
Иван Люленов
Иван Люленов подтвердил отношения с Елизаветой Кравченко / instagram.com/ivanliulenov

Актер и комик, звезда юмористического шоу Лига Смеха Иван Люленов показал трогательные кадры в компании своей девушки - танцовщицы Елизаветы Кравченко.

Харизматичный шоумен ранее часто признавался, что в любви ему не везет, но ему все же время от времени приписывали романы с различными украинскими красотками. В частности, во время его участия в танцевальном проекте Танцы со звездами, большой темой для обсуждения были вероятные отношения между ним и его партнершей по паркету Яной Цибульской.

Однако сердце Люленова заняла другая танцовщица - Лиза Кравченко. Они стали встречаться еще до полномасштабной войны, но ранее пара не сильно афишировала свои отношения (хотя в социальных сетях обоих артистов есть два-три упоминания друг о друге в романтическом контексте). Теперь Иван и Елизавета заявили всему миру - они вместе и они счастливы.

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Сделали влюбленные это посредством чувственной фотосессии, кадрами с которой поделились на странице в Instagram.

На черно-белых снимках пара предстала перед поклонниками в скромных лаконичных образах со счастливыми лицами. Они не стали писать громких комментариев к кадрам, которые отображают их любовь - в качестве описания они использовали эмодзи флагов Украины (откуда родом Кравченко) и Молдавии (откуда родом Люленов), объединенных красным сердечком.

Ранее стало известно, что украинская актриса, звезда сериала Папаньки, Ольга Атанасова разводится с супругом - они с Сергеем расстались еще перед войной, но бывший возлюбленный "тянет" с документами.

Также инсайдеры поделились подробностями личной трагедии в жизни Мадонны - от 64-летней певицы сбежал ее молодой возлюбленный. Он пренебрег поп-иконой ради более молодой любовницы.

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