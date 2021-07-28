Юморист Лиги смеху стал учасником шоу Танці з зірками 2021

Иван Люленов / 1+1

Юморист и участник Лиги Смеха Иван Люленов ответил на вызов Анастасии Оруджовой, и пошел на проект 1+1. Продолжается #танціззіркамиchallenge - традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет.

Сегодня юморист принял челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео, в котором поет авторскую песню о Танці з зірками 2021. После этого он бросил вызов украинскому актеру Константину Войтенко, исполнившему главную роль в новом сериале телеканала ТЕТ Ромео и Джульетта из Черкасс.

"От танцев жду красоты и творчества. Мне бы хотелось, чтобы я и моя партнерша действительно хорошо танцевали и заслуживали каждый проход в следующий этап. Раньше я не танцевал профессионально. Лишь на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так: дискотеки и дома, когда никто не видит. И если уж это Танці з зірками 2021 - буду звездой, хоть я и на метро катаюсь", - сказал он.

Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками 2021