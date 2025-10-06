"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

Ангелина Самчик приняла предложение известного украинского актера.

Ангелина Самчик выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ангелина Самчик

Ангелине Самчик сделали предложение

Кто признался в любви актрисе в любви

Известная украинская актриса Ангелина Самчик поделилась с поклонниками, что во второй раз выходит замуж. Об этом звезда фильма "Збори ОСББ" рассказала в своем Instagram, показав фото с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Избранником Самчик стал актер Евгений Лесничий. Они не афишируют свою личную жизнь, но впервые публично объявили, что находятся в отношениях летом 2023 года.

Актриса держала в тайне изменения в личной жизни несколько дней, но не выдержав решила поделиться радостной новостью с поклонниками.

Ангелина Самчик приняла предложение Евгения Лесничего / фото: instagram.com, Ангелина Самчик

"У меня есть для вас новость, с которой я хожу уже 4 дня и очень хочу с вами поделиться. Мы с Евгением - невеста и жених", - написала актриса.

Влюбленная пара отправилась в романтическое путешествие к морю, где и произошло предложение. На снимке видно руку Ангелины на фоне моря, а на безымянном пальце сияет бриллиантовое кольцо. Как отметила актриса, украшение, которое Евгений Лесничий выбрал для предложения, ей очень понравилось

"Фактически, это мое первое предложение", - поделилась артистка.

Ангелина Самчик - обручальное кольцо / фото: instagram.com, Ангелина Самчик

Ангелина Самчик - личная жизнь

Ранее Ангелина была замужем за звездой сериала "Перші ластівки", актером Максимом Самчиком. Пара обручилась в 2020 году, однако их брак завершился через два года. Максим признавался, что причиной развода стало то, что они с женой не сошлись характерами, а чувства со временем просто угасли. Ангелина назвала причиной несовместимость приоритетов - актриса очень хотела детей, а муж не разделял этого желания.

