Молчунья Ева Бушмина засветилась в Киеве - детали

Ева Бушмина где сейчас - певица-молчунья засветилась в украинской столице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/layahmusic

Кратко:

Ева Бушмина живет за границей и игнорирует войну в Украине

Артистка недавно приехала в Киев

Украинская певица Ева Бушмина (Яна Швец) была участницей группы ВИА Гра с 2010 по 2013 год. Позже она развивала карьеру под псевдонимом Layah, однако в 2025 году закрыла этот проект, и вернулась к старому псевдониму.

Известно, что сейчас вместе с мужем, одесским скульптором Денисом Грищуком, она проживает во Франции. О войне в Украине Бушмина молчит, а в социальных сетях и в личном общении так и не перешла на украинский язык - артистка использует русский и английский.

Однако связи с Украиной Ева, похоже, не оборвала окончательно. Источник канала "Злива" сообщил, что артистка была замечена в одном из столичных заведений. Позже свой визит в Киев подтвердила и сама Бушмина - в своем блоге в Instagram она опубликовала фото с подписью: "Приехать в Киев без ключей от квартиры - Done".

Цели приезда Евы Бушминой в Украину пока неизвестны.

Ева Бушмина где сейчас - певица-молчунья засветилась в украинской столице / t.me/zlyvaaaaa

Ева Бушмина где сейчас - певица-молчунья засветилась в украинской столице / instagram.com/layahmusic

О персоне: Ева Бушмина Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) - украинская певица. Бывшая участница группы ВИА Гра (с марта 2010 по декабрь 2012 года в составе с Надеждой Мейхер и Альбиной Джанабаевой). Принимала участие в шоу "Фабрика звезд-3" (5 место). С 2016 года выступала под псевдонимом LAYAH, но позже закрыла проект.

