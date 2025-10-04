"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любви

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко вышла на связь из Парижа
- Ведущая оставила интересный намек своим поклонникам
Украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая ранее развелась с известным ведущим Дмитрием Комаровым, поделилась с поклонниками новым видео из Парижа. В своем Instagram звезда показала, как наслаждается прогулкой по дождливым улицам французской столицы, и не скрывала своего хорошего настроения.
Судя по публикациям, Александра уже некоторое время проводит во Франции, совмещая работу и отдых в самой романтичной стране мира. На свежих кадрах Кучеренко буквально светится от счастья — в ее руках букет цветов, а на лице искренняя улыбка.
Ведущая оставила на видео интересную подпись, которая соединила ее восхищение парижской атмосферой и романтичный намек.
"Дождливо, но так сладко", — написала Кучеренко.
Александра Кучеренко — личная жизнь
Ранее Александра Кучеренко была замужем за известным телеведущим Дмитрием Комаровым. Пара поженилась в 2019 году, однако после нескольких лет совместной жизни их отношения завершились разводом. Супруги долгое время не комментировали личную жизнь, предпочитая сохранять детали расставания в тайне, однако поклонники заметили, что они перестали появляться вместе на публике и удалили совместные фото из социальных сетей.
Ранее Главред сообщал, что украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с Дмитрием Комаровым, завела страничку в соцсети Threads. Знаменитость решила в первой публикации познакомится с пользователями соцсети.
Также Александра Кучеренко заинтересовала поклонников своей поездкой в компании мужчин. Она поделилась красивым фото в социальных сетях, где сообщила о переменах в своей жизни, а также сообщила о том, что делает новый шаг в кино.
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
