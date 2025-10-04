"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любви

Александра Кучеренко засветилась в Париже с букетом цветов.

Александра Кучеренко показалась с букетом цветов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко вышла на связь из Парижа

Ведущая оставила интересный намек своим поклонникам

Украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая ранее развелась с известным ведущим Дмитрием Комаровым, поделилась с поклонниками новым видео из Парижа. В своем Instagram звезда показала, как наслаждается прогулкой по дождливым улицам французской столицы, и не скрывала своего хорошего настроения.

Судя по публикациям, Александра уже некоторое время проводит во Франции, совмещая работу и отдых в самой романтичной стране мира. На свежих кадрах Кучеренко буквально светится от счастья — в ее руках букет цветов, а на лице искренняя улыбка.

Александра Кучеренко в Париже / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Ведущая оставила на видео интересную подпись, которая соединила ее восхищение парижской атмосферой и романтичный намек.

"Дождливо, но так сладко", — написала Кучеренко.

Александра Кучеренко намекнула на романтику / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Александра Кучеренко — личная жизнь

Ранее Александра Кучеренко была замужем за известным телеведущим Дмитрием Комаровым. Пара поженилась в 2019 году, однако после нескольких лет совместной жизни их отношения завершились разводом. Супруги долгое время не комментировали личную жизнь, предпочитая сохранять детали расставания в тайне, однако поклонники заметили, что они перестали появляться вместе на публике и удалили совместные фото из социальных сетей.

Александра Кучеренко / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с Дмитрием Комаровым, завела страничку в соцсети Threads. Знаменитость решила в первой публикации познакомится с пользователями соцсети.

Также Александра Кучеренко заинтересовала поклонников своей поездкой в компании мужчин. Она поделилась красивым фото в социальных сетях, где сообщила о переменах в своей жизни, а также сообщила о том, что делает новый шаг в кино.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

