Роман Сасанчин хочет забрать к себе дочь после развода - как отреагировала экс-жена

Сасанчин прокомментировал, каким видит будущее малышки Элизы.

Роман Сасанчин развод - певец заговорил об опеке над дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasanchyn_official, instagram.com/annavi_sasanchyn

Кратко:

Роман и Иванна Сасанчины разводятся

Бывшие партнеры активно обсуждают судьбу дочери

Украинский певец Роман Сасанчин разводится с женой Иванной после 6 лет отношений. Сейчас в паре возник вопрос об опеке над их общей дочерью Элизабет, которой в декабре исполнится 4 года.

В своем блоге в Instagram артист отметил, что сейчас Иванна с Элизой в целях безопасности живут за границей, однако он мечтает о возвращение дочери. Также Роман рассказал, что в дальнейшем планирует активно обсуждать вопрос опеки, так как имеет собственные взгляды на будущее девочки.

"Пока война и обстрелы мне спокойнее, чтобы она была в безопасности, но на будущее есть желание забрать к себе. На ребенка у нас абсолютно равные права, поэтому против или не против - это вопрос, который точно будет решаться. Я у нее забирать ребенка не хочу, но есть желание, чтобы ребенок получал украинское образование, виделся с обоими родителями и был счастлив! Но если Иванка и дальше останется за границей, придется как-то об этом договориться", - пишет Роман Сасанчин.

Роман Сасанчин развод - певец заговорил об опеке над дочерью / instagram.com/sasanchyn_official

Иванна в свою очередь в социальных сетях также высказалась о судьбе Элизабет после развода ее родителей. Она убеждена, что ей и Роману удастся найти правильное решение, чтобы их дочь могла проводить время и с мамой, и с папой.

Также Сасанчина заявила, что считает певца прекрасным отцом. "Одно скажу - он лучший папа для своей дочери. И верю, что мы найдем силы сделать все, чтобы она была счастлива. А это уже вопрос времени", - добавила Иванна.

Бывшая жена Романа Сасанчина прокомментировала ситуацию / instagram.com/annavi.is

О персоне: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

