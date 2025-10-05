Укр
"Будет замечательным папой": победительница "Холостяка" сделала важное заявление

Кристина Трохимчук
5 октября 2025, 05:48
29
Инна Белень показала любимого и рассказала о планах в личной жизни.
Инна Белень
Инна Белень показала фото с возлюбленным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

  • Как выглядит избранник победительницы "Холостяка-13" Инны Белень
  • Блогерша рассказала о своих планах на детей

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень впервые показала своего любимого Ивана и поделилась откровенными мыслями о будущем материнстве. В своем Instagram девушка опубликовала серию романтических фото, где пара позирует вместе со своим чихуахуа по имени Микки.

Инна трогательно обратилась к Ивану, назвав его своей опорой, домом и человеком, рядом с которым она чувствует спокойствие и уверенность. Звезда реалити также призналась, что уже живет с любимым в одной квартире.

видео дня

"Я знаю, что ты - мой человек. Моя опора. Мой дом. Мое "завтра будет хорошо... Ты - тот, кто знает меня по-настоящему, и все равно выбирает меня, - трогательно обратилась к любимому Инна.

Инна Белень
Инна Белень с любимым Иваном / фото: instagram.com, Инна Белень

Кроме того, блогер рассказала, что мечтает о детях. Сначала она представляла себя мамой сыновей, однако в последнее время захотела дочь.

"И я как представляю, что будет маленькая драчунья с моим характером с хвостиками в розовых вещах, у меня сжимается сердце. А Ваня будет замечательным папой дочки", - призналась Белень.

Инна Белень
Инна Белень рассказала о планах на детей / фото: instagram.com, Инна Белень

Белень уточнила, что пока не беременна, просто захотела искренне поделиться своими чувствами и мечтами о будущем.

Холостяк 13 - отношения Александра Терена и Инны Белень

Инна Белень стала победительницей шоу "Холостяк-13", где главным героем был ветеран Александр Терен. Между ними сразу возникла симпатия, и в финале именно она получила его кольцо.

Инна Белень
Инна Белень с Александром Тереном / фото: instagram.com, Инна Белень

Однако после завершения проекта пара быстро разошлась. При этом разрыв был неприятным и сопровождался публичным конфликтом. По словам Инны, она не чувствовала уважения в отношениях и они оказались слишком разными. Сам Александр Терен впоследствии публично попросил бывшую избранницу "оставить его в покое".

Ранее Главред сообщал, что украинский блогер Елена Мандзюк откровенно ответила на упреки о том, что она стала причиной расставания ветерана Александра Терена с победительницей проекта "Холостяк-13" Инной Белень.

Также ветеран и бывший главный герой проекта "Холостяк" Александр "Терен" Будько приоткрыл тайну своей личной жизни и намекнул, какие отношения он имеет со скандальной блогершей Еленой Мандзюк. Александр признал, что они с Мандзюк стали близкими людьми.

О персоне: Александр "Терен" Будько

Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. За полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов после возвращения с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он танцевал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холостяк новости шоу бизнеса Александр "Терен" Будько
