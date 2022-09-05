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Модель Адриана Лима стало мамой в третий раз в 41 год: родители дали необычное имя

5 сентября 2022, 23:41

Супермодель уже имеет двух дочерей 9 и 12 лет. Сын от нового бойфренда модель родила в 41 год.

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Адриана Лима стала мамой в третий раз. Фото ua.depositphotos.com

У модели Адрианы Лимы и ее бойфренда Андре Леммерса родился третий ребенок. Малыша родители назвали необычным именем Циан.

"Циан — это цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Голубой — это цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, мест в списке желаний нашей семьи. Циан теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика", — объяснила Лима в Instagram.

Источник сообщил People, что "мама и ребенок дома и здоровы", добавив, что у Циана "уже мамины губы и глаза".

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Бывший ангел Victoria's Secret, в свой 41 год, ранее родила дочерей Валентину, которой сейчас 12 лет, и Сиенну, которой сейчас 9 лет, в 2009 и 2012 годах, соответственно, со своим тогдашним мужем Марко Яричем.

Пара рассталась в 2014 году после пяти лет брака.

"Мы благодарны за то, что являемся родителями двух невероятных маленьких дочерей, которых мы продолжим воспитывать вместе", — написали бывшие тогда в совместном заявлении.

"Мы были бы очень признательны за ваше уважение к частной жизни нашей семьи, поскольку мы начинаем эту деликатную следующую главу д", — заключили Лима и бывший профессиональный баскетболист.

Напомним, в свои 64 года американская актриса и модель Шэрон Стоуностается образцом неувядающей красоты. Артистка выступает за натуральное старение, и не стесняется появляться в естественном виде даже на публичных мероприятиях.

В быту Стоун и вовсе, как говорится, "не парится". Отличным примером тому послужила вечеринка у бассейна, которую организовала актриса в честь Дня рождения одной из своих подруг.

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