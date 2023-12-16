'Мне стыдно': Павел Зибров вспомнил свой первый брак и назвал причину развода

Певец также рассказал о случайном знакомстве с женой Мариной и поделился, чем женщина очаровала его.

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Зибров рассказал, почему развелся с первой женой / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров раскрыл подробности своего первого брака и поделился причинами его распада. Впервые он женился в возрасте 27 лет на пианистке Татьяне. В этом браке родился сын Сергей. К сожалению, супружеская жизнь пары складывалась неблагоприятно и они расстались. Об этом рассказал Павел Зибров в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Зиброва, Татьяна оставила его в пользу другого мужчины. Зибров со стыдом признает, что не может вспомнить черты лица бывшей жены, однако он выражает радость за то, что она нашла свое счастье в Канаде.

"Вот я хочу вспомнить ее лицо и не могу. Она сейчас в Канаде. Выехала туда. Но в лицо ее не помню. Мне стыдно. Это было 37-40 лет назад, когда мы расстались. Это была студенческая любовь, красивая. Так сложилось, что она обрела другое счастье и с тем счастьем живет по сей день", - вспомнил певец. видео дня

Также певец рассказал о своей счастливой семейной жизни с Мариной, с которой они воспитывают дочь Диану. Супруги познакомились случайно на корпоративе, где работала Марина.

"Она работала в Союзе предпринимателей и промышленников. Меня пригласили сделать небольшой концерт. Это было 29 лет назад. Я с гитарой пришел в зал и ожидаю. Одно место было свободное, я так сел и вижу барышня сидящую – ножки, глаза, фигура, Красота. Сердце стрельнуло. Я дал ей свою визитку", - рассказал Зибров.

Напомним, Павел Зибров признался, что раздражается, когда слышит русский язык, особенно от молодых людей. Также Зибров рассказал, что пытается украинизировать молодое поколение и делает замечания.

Также Зибров высказал свою позицию относительно Ямы, Винника и других звезд, покинувших страну из-за призывного возраста. Зибров считает, что не может осуждать тех, кто выбрал жизнь за границей, хотя понимает, что такие решения могут вызвать возмущение общественности.

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