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Павел Зибров эксклюзивно в ЖВЛ рассказал, почему дочь отменила свадьбу с бизнесменом

23 марта 2023, 14:07
Артист рассказал, почему гордится дочкой, и как она помогала создавать новое звучание песни "Мертві бджоли не гудуть".
Павел Зибров в ЖВЛ
Павел Зибров поделился с ЖВЛ эксклюзивными фактами о жизни и творчестве во время войны / Пресс-служба

С понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина телезрители могут увидеть новый сезон программы о жизни знаменитостей ЖВЛ. В сюжетах показывают героев нашего времени - юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных гостей, которые во время полномасштабного вторжения активно проявили свою гражданскую позицию.

Героем нового выпуска ЖВЛ стал Павел Зибров. Он из тех артистов, кто с удовольствием всегда рассказывает о своей жизни и творчестве. С гордостью певец говорит и о своей дочери Диане, которая является его пиар-менеджером. Именно она помогла отцу не падать духом в начале полномасштабного вторжения.

"Диана молодец, ничего не боялась. Говорила: "Я никуда не еду, я здесь, чем смогу помогу - кого-то забрать, перевезти", - рассказывает артист.

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Как рассказывает артист, перепеть свой хит "Мертві бджоли не гудуть", который показал бы реалии настоящего, ему предложила Диана.

"Дочка мне говорит: что-то папа ты загрустил, больше стало лирических песен. А давай переделаем "Мертві бджоли не гудуть": "На цим світі бий соколе, хай відчують нашу лють, мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть"- гениальная фраза родилась на кухне", - поделился Павел Зибров.

Павел Зибров в ЖВЛ
Павел Зибров поделился с ЖВЛ эксклюзивными фактами о жизни и творчестве во время войны / Пресс-служба

Эксклюзивно в ЖВЛ певец поделился подробностями личной жизни дочери. Павел Зибров рассказал об отмене свадьбы дочери Дианы с бизнесменом Андреем Ищенко. Пара вместе уже более пяти лет. Влюбленные собирались в 2022 году устроить пышный праздник, но из-за полномасштабного вторжения планы изменились.

"К сожалению, все откладывается. Да, можно пойти расписаться, собрать 5-19 человек. Но мне кажется, каждая девочка мечтает о белом платье и фате, чтобы были друзья, подружки. У тебя свадьба, все радуются", - эксклюзивно в ЖВЛ рассказал Павел Зибров.

От чего Павел Зибров спасал любимую жену, и о планах певца после победы Украины, смотрите в эксклюзивном интервью для ЖВЛ.

Напомним, новые выпуски ЖВЛ можно посмотреть с понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина. Ведущими нового сезона стали Вера Кекелия и Тимур Мирошниченко.

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