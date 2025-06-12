"Мне стыдно, что я боялся": Melovin перенес операцию

Меловин показал кадры из больницы и поделился эмоциями.

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Melovin новости - Меловин рассказал об операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Вкратце:

Меловин раскрыл проблемы со здоровьем

Звезда наконец избавился от того, что беспокоило его многие годы

Украинский певец Melovin много лет успешно скрывал свои проблемы от поклонников. Плохое зрение он маскировал линзами и очками, которые можно было принять за дополнение к образу, а не жизненную необходимость.

В своем блоге Мэл рассказал, что у него астигматизм - левый глаз видел всего на 25%, правый - на 40. И лишь недавно артист решился разрешить эту проблему раз и навсегда.

видео дня

Меловин показал видео из клиники коррекции зрения, куда обратился со своей проблемой. "Сделал коррекцию зрения, и это было одно из лучших решений в жизни. Без боли, без разрезов, всего за 15 минут. Уже на третий день я вижу четко и с такой детализацией... До этого левый глаз видел всего на 25% а правый на 40. Теперь я имею 100%-ное зрение и вернулся к привычному ритму. Теперь не завишу от очков или линз вообще", - поделился новостью артист.

Melovin новости - Меловин рассказал об операции / instagram.com/melovin_official

Melovin новости - Меловин рассказал об операции / instagram.com/melovin_official

При этом Melovin отметил, что жалеет о упущенном из-за страха времени, ведь он мог вернуться к нормальной жизни уже давно, но откладывал это решение. "Мне стыдно, что я ходил и боялся сделать лазерную коррекцию зрения. Теперь могу сказать, что это безболезненно - раз, с профессиональными врачами - два, с классным подходом и шутками - три. Когда я лежал и увидел белый свет во время работы лазера, чтобы вы понимали, он работает всего 15 секунд, и когда все стало белым, я сказал: "Доктор, кажется, я уже в раю", - говорит звезда.

Melovin новости - Меловин рассказал об операции / instagram.com/melovin_official

Melovin новости - Меловин рассказал об операции / instagram.com/melovin_official

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Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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