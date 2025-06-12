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"Мне стыдно, что я боялся": Melovin перенес операцию

Анна Подгорная
12 июня 2025, 19:01
185
Меловин показал кадры из больницы и поделился эмоциями.
Melovin
Melovin новости - Меловин рассказал об операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Вкратце:

  • Меловин раскрыл проблемы со здоровьем
  • Звезда наконец избавился от того, что беспокоило его многие годы

Украинский певец Melovin много лет успешно скрывал свои проблемы от поклонников. Плохое зрение он маскировал линзами и очками, которые можно было принять за дополнение к образу, а не жизненную необходимость.

В своем блоге Мэл рассказал, что у него астигматизм - левый глаз видел всего на 25%, правый - на 40. И лишь недавно артист решился разрешить эту проблему раз и навсегда.

видео дня

Меловин показал видео из клиники коррекции зрения, куда обратился со своей проблемой. "Сделал коррекцию зрения, и это было одно из лучших решений в жизни. Без боли, без разрезов, всего за 15 минут. Уже на третий день я вижу четко и с такой детализацией... До этого левый глаз видел всего на 25% а правый на 40. Теперь я имею 100%-ное зрение и вернулся к привычному ритму. Теперь не завишу от очков или линз вообще", - поделился новостью артист.

Melovin
Melovin новости - Меловин рассказал об операции / instagram.com/melovin_official
Melovin
Melovin новости - Меловин рассказал об операции / instagram.com/melovin_official

При этом Melovin отметил, что жалеет о упущенном из-за страха времени, ведь он мог вернуться к нормальной жизни уже давно, но откладывал это решение. "Мне стыдно, что я ходил и боялся сделать лазерную коррекцию зрения. Теперь могу сказать, что это безболезненно - раз, с профессиональными врачами - два, с классным подходом и шутками - три. Когда я лежал и увидел белый свет во время работы лазера, чтобы вы понимали, он работает всего 15 секунд, и когда все стало белым, я сказал: "Доктор, кажется, я уже в раю", - говорит звезда.

Melovin
Melovin новости - Меловин рассказал об операции / instagram.com/melovin_official
Melovin
Melovin новости - Меловин рассказал об операции / instagram.com/melovin_official

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Кто такой Меловин?

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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