"Чувствую постоянный дискомфорт": Екатерина Тышкевич раскрыла детали лечения

Кратко:
- У Екатерины Тышкевич хроническая головная боль и сопутствующие ей проблемы со здоровьем
- Артистка рассказала, каких успехов ей удалось достичь на данный момент
Уже много лет украинская актриса Екатерина Тышкевич страдает от хронической головной боли. От этого страдает ее физическое и ментальное здоровье, над восстановлением которых она активно работает сейчас.
И, к счастью, уже достигла определенных результатов. В своем блоге в Instagram Тышкевич рассказала сегодня, что ей удается поддерживать "более-менее удовлетворительное состояние" и "впервые за много лет ее нервная система функционирует без помощи антидепрессантов".
Однако на достигнутом Екатерина не останавливается - впереди еще восстановление чувствительности троичного нерва актрисы и борьба с синдромом отмены антидепрессантов. Но звезда настроена очень оптимистично.
"Я наконец почти уже вышла полностью из синдрома отмены всех своих антидепрессантов, лекарств. Наконец-то моя нейромедиаторная система почти пришла в норму. Мы будем продолжать заниматься моим тройничным нервом, восстановлением адекватной чувствительности. У нас, конечно, есть огромный прогресс по моему состоянию - именно по головным болям. Но у нас также еще остается много работы, потому что не функционирует пока что мой тройничный нерв, не выдает правильный импульс. Я чувствую постоянный дискомфорт в голове и языке. Но и это мы пофиксим, это вопрос только времени, возможно, нескольких месяцев. Но для начала надо было привести в порядок мою менталку", - поделилась Екатерина Тышкевич.
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Кто такая Екатерина Тышкевич?
Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.
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