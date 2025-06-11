"Чувствую постоянный дискомфорт": Екатерина Тышкевич раскрыла детали лечения

Тышкевич поделилась результатами, которых ей удалось достичь в последнее время.

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Екатерина Тышкевич болезнь - что сейчас происходит с актрисой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кратко:

У Екатерины Тышкевич хроническая головная боль и сопутствующие ей проблемы со здоровьем

Артистка рассказала, каких успехов ей удалось достичь на данный момент

Уже много лет украинская актриса Екатерина Тышкевич страдает от хронической головной боли. От этого страдает ее физическое и ментальное здоровье, над восстановлением которых она активно работает сейчас.

И, к счастью, уже достигла определенных результатов. В своем блоге в Instagram Тышкевич рассказала сегодня, что ей удается поддерживать "более-менее удовлетворительное состояние" и "впервые за много лет ее нервная система функционирует без помощи антидепрессантов".

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Однако на достигнутом Екатерина не останавливается - впереди еще восстановление чувствительности троичного нерва актрисы и борьба с синдромом отмены антидепрессантов. Но звезда настроена очень оптимистично.

"Я наконец почти уже вышла полностью из синдрома отмены всех своих антидепрессантов, лекарств. Наконец-то моя нейромедиаторная система почти пришла в норму. Мы будем продолжать заниматься моим тройничным нервом, восстановлением адекватной чувствительности. У нас, конечно, есть огромный прогресс по моему состоянию - именно по головным болям. Но у нас также еще остается много работы, потому что не функционирует пока что мой тройничный нерв, не выдает правильный импульс. Я чувствую постоянный дискомфорт в голове и языке. Но и это мы пофиксим, это вопрос только времени, возможно, нескольких месяцев. Но для начала надо было привести в порядок мою менталку", - поделилась Екатерина Тышкевич.

Екатерина Тышкевич болезнь - что сейчас происходит с актрисой / instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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