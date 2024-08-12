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Мисс "Украина-Вселенная"-2022 беременна первенцем

Анна Подгорная
12 августа 2024, 15:35
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Виктория Апанасенко поделилась своим счастьем и показала первое беременное фото.
Виктория Апанасенко
Виктория Апанасенко беременна - первое фото беременной Виктории Апанасенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/crystal.viktoria

Мисс "Украина-Вселенная"-2022 Виктория Апанасенко весной 2024 года отпраздновала первую годовщину свадьбы со своим супругом, предпринимателем и заместителем министра цифровой трансформации Украины по развитию IТ-отрасли Александром Борняковым. Сегодня пара объявила, что ждет первенца.

Украинская модель в своем блоге в Instagram опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в стильном облегающем платье. Апанасенко сняли вполоборота - так, чтобы ткань наряда подчеркнула сильно округлившийся живот.

"Мама маленького львенка", - подписала снимок Виктория. Таким образом она намекнула, что ее малыш появится на свет со дня на день: под знаком зодиака Лев рождаются люди в период с 23 июля по 22 августа.

видео дня

"Мисс" Виктория Апанасенко не стала уточнять пол ребенка. Это будет первый малыш в паре и первенец для украинской модели.

Виктория Апанасенко
Виктория Апанасенко беременна - первое фото беременной Виктории Апанасенко / instagram.com/crystal.viktoria

Конкурс Мисс Вселенная

"Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четвёрку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

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Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая рассказала, что приняла необычную для медийной личности аскезу, которая помогает ей отказаться от вредной привычки.

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