"Мисс Украина" Апанасенко порадовала поклонников новыми латексными фото

Украинская участница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко, порадовала своих фоловеров свежими фото.
На своей странице в Instagram, украинская красавица показала бекстейдж съемки в черном латексном платье. Она умело позировала на видео, а также умиляла своей красотой.
Апанасенко при этом не выглядит вульгарно, а наоборот смотрится очень натурально и гармонично.
Отметим, что девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", где смело дала отпор провокаторше-россиянке, которая хотела влезть на совместное фото с Викторией.
Она не дала себя скомпрометировать, а быстро сориентировалась и отошла в сторону.
Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.
Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.
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