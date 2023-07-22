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"Мисс Украина" Апанасенко порадовала поклонников новыми латексными фото

Алена Кюпели
22 июля 2023, 14:41 обновлено 22 июля, 14:46
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Виктория Апанасенко поражает естественной красотой, в отличие от "мисс" соседнего террористического государства.
Украинская красавица Виктория Апанасенко
Украинская красавица Виктория Апанасенко / Коллаж Главред, Фото Instsagram/crystal.viktoria

Украинская участница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко, порадовала своих фоловеров свежими фото.

На своей странице в Instagram, украинская красавица показала бекстейдж съемки в черном латексном платье. Она умело позировала на видео, а также умиляла своей красотой.

Апанасенко при этом не выглядит вульгарно, а наоборот смотрится очень натурально и гармонично.

видео дня
Виктория Апанасенко и ее
Виктория Апанасенко и ее "латексный" образ / Фото Instagram/crystal.viktoriya

Отметим, что девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", где смело дала отпор провокаторше-россиянке, которая хотела влезть на совместное фото с Викторией.

Виктория Апанасенко и ее
Виктория Апанасенко и ее "латексный" образ / Фото Instagram/crystal.viktoriya

Она не дала себя скомпрометировать, а быстро сориентировалась и отошла в сторону.

Виктория Апанасенко и ее
Виктория Апанасенко и ее "латексный" образ / Фото Instagram/crystal.viktoriya

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

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