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Мишина и Воронова влипли в скандал из-за публикаций работы ПВО

Алёна Воронина
16 мая 2023, 11:14 обновлено 16 мая, 11:16
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Обе известные украинки опубликовали видео, как работала украинская ПВО во время ракетного удара РФ по Украине в ночь на 16 мая.
Ксения Мишина, Инна Воронова
Мишина и Воронова влипли в скандал из-за публикации работы ПВО/ коллаж: Главред, фото: Instagram

Страна-агрессор Россия в ночь на 16 мая атаковала Украину ракетами и дронами. После атаки две известные украинки влипли в громкий скандал из-за того, что опубликовали кадры работы украинской противовоздушной обороны в Киеве. Хотя публиковать такие кадры запрещено, они появились в соцсетях экс-супруги киевского наркодилера Юрия Чернецкого Инны Вороновой и актрисы Ксении Мишиной.

Воронова опубликовала видео, на котором была видна работа украинской ПВО, в Instagram-stories. При этом Воронова на видео даже сообщила свою локацию. Однако после обрушившейся на нее волны хейта она удалила запрещенные кадры. Но громкий "след" в интернете уже остался, ведь видео успело разлететься по российским пабликам.

Также видео того, как украинская ПВО защищала столицу нашего государства от вражеских ракет, появилось в соцсети актрисы Ксении Мишиной. Однако актриса поспешила дать отпор всем, кто на нее набросился. Она подчеркнула, что не сообщала местность, где она живет.

видео дня

Также Мишина обратила внимание, что в Киеве продолжают работать онлайн-камеры, на которых "видно абсолютно всё, что происходило".

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, поскольку понимаю, насколько любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. Все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают", – подчеркнула Мишина.

В то же время она добавила, что на видео, которое она ранее опубликовала, "не было ничего, кроме военного неба, под которым мы живем".

Ксения Мишина
Мишина ответила на хейт, который посыпался после публикации видео работы ПВО/ скрин
Ксения Мишина
Мишина подчеркнула, что на опубликованных кадрах "не было ничего ,кроме военного неба, под которым мы живем"/ скрин

Напомним, делать и выкладывать фото или видео работы украинской ПВО строго запрещается, ведь такие действия могут помочь врагу корректировать огонь. Также запрещено сообщать, куда именно попали российские оккупанты, и выкладывать фото/ видео с места событий до того, как будет официальная информация от властей.

Ранее популярная украинская актриса Ксения Мишина (звезда сериала "Крепостная"), которая несколько лет назад была главной героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", рассказала о том, общается ли со своим бывшим избранником, победителем того же шоу, комиком и сценаристом Александром Эллертом.

Напомним, Ксения Мишина впервые рассказала, почему на самом деле не вышла замуж за отца своего сына. От своего мучителя она сбежала на поздних сроках беременности, но никогда не раскрывала, что же на самом деле послужило причиной столь сложного решения.

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