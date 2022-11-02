Миша Кацурин рассказал об особенностях интимной жизни с Надей Дорофеевой: "Рекомендую"

Миша Кацурин раскрыл пикантную подробность его интимной жизни с Надей Дорофеевой / instagram.com/misha_katsurin, instagram.com/nadyadorofeeva

Украинский ресторатор, музыкант и блогер Миша Кацурин рассказал, что у него есть необычное хобби - он "коллекционирует" необычные слова. Углубленное изучение украинского языка подарило ему новый, увлекательный мир, полный любопытных выражений, которыми он время от времени делится со своими поклонниками.

Так Кацурин недавно углубился в цветастый мир украинской обсценной лексики. На своей странице в Instagram он признался, что изучать новые ругательства ему был сложно.

А вот слова любви пришли к нему очень легко, ведь рядом с ним оказалась нужная женщина, которая его вдохновляет - украинская певица Надя Дорофеева. Миша отмечает: и в повседневной жизни, и в интимной он очень разговорчивый. Болтать без умолку в постели с Дорофеевой для него - настоящее наслаждение.

"Ругаться мне было сложно, а вот заниматься любовью "полетело" с первого раза. Я очень говорливый в постели. И мы с милой (Дорофеевой - прим. редактора) были уверены, что это будет цирк. Но все произошло так органично и мелодично, словно мы это делали всю жизнь. Рекомендую!" - поделился Кацурин.

Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

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