Надя Дорофеева показала, как Миша Кацурин развлекается в ее постели

Пара перестала скрывать свои чувства и без смущения показывает свою любовь поклонникам.
Украинская певица Надя Дорофеева все более открыто рассказывает о своем новом романе с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным, который многие годы был ей близким другом.
Влюбленные долгое время не афишировали отношения из-за шумихи вокруг их личной жизни: Додо развелась с певцом и комиком Владимиром Дантесом, Кацурин ушел к ней от своей жены Даши, а Даша нашла утешения в близком общении с Дантесом.
Секрет непростого любовного четырехугольника наконец разгадан, и теперь каждый живет своей счастливой жизнью и наслаждается новыми отношениями. На странице Дорофеевой в Instagram стали появляться кадры из ее быта с новым бойфендом.
Недавно Додо опубликовала ролик, на котором Михаил Кацурин лежит в ее постели, и с улыбкой наигрывает что-то на гитаре для нее.
"В моей постели валяется какой-то бард. Помогите", - в шутку подписала видео Дорофеева.
Ранее Надя Дорофеева раскрыла секрет, что заставило ее уйти от Дантеса после 6 лет брака. Певица отметила, что катализатором послужил серьезный разговор.
Даша Кацурина, бывшая жена Миши и нынешняя возлюбленная Дантеса, недавно стала жертвой жестких нападок хейтеров. Дизайнерка не стала молчать, и послала завистников на три буквы.
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