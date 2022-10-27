УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надя Дорофеева показала, как Миша Кацурин развлекается в ее постели

27 октября 2022, 14:19

Пара перестала скрывать свои чувства и без смущения показывает свою любовь поклонникам.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева показала постельное фото с Мишей Кацуриным / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева все более открыто рассказывает о своем новом романе с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным, который многие годы был ей близким другом.

Влюбленные долгое время не афишировали отношения из-за шумихи вокруг их личной жизни: Додо развелась с певцом и комиком Владимиром Дантесом, Кацурин ушел к ней от своей жены Даши, а Даша нашла утешения в близком общении с Дантесом.

Секрет непростого любовного четырехугольника наконец разгадан, и теперь каждый живет своей счастливой жизнью и наслаждается новыми отношениями. На странице Дорофеевой в Instagram стали появляться кадры из ее быта с новым бойфендом.

Недавно Додо опубликовала ролик, на котором Михаил Кацурин лежит в ее постели, и с улыбкой наигрывает что-то на гитаре для нее.

"В моей постели валяется какой-то бард. Помогите", - в шутку подписала видео Дорофеева.

Миша Кацурин
Надя Дорофеева показала постельное фото с Мишей Кацуриным / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева раскрыла секрет, что заставило ее уйти от Дантеса после 6 лет брака. Певица отметила, что катализатором послужил серьезный разговор.

Даша Кацурина, бывшая жена Миши и нынешняя возлюбленная Дантеса, недавно стала жертвой жестких нападок хейтеров. Дизайнерка не стала молчать, и послала завистников на три буквы.

Другие новости:

шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса Миша Кацурин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:30

Переговоры клянчат, но сигналов "не передавали": у Путина разразились "требованием" к Украине

14:20

Скоро будет на передовой: в Украине испытывают мощнейший отечественный дрон "Акула"ФотоВидео

14:19

Надя Дорофеева показала, как Миша Кацурин развлекается в ее постели

13:50

Будут более жесткие ограничения: оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины

13:48

РФ угрожает атаковать коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине

Реклама
13:45

Взорвут жилые дома: оккупанты планируют теракты на Херсонщине – ВСУВидео

13:36

ВСУ влупили по казарме с оккупантами, минимум 10 офицеров стали "двухсотыми" - ГайдайВидео

13:15

Зацветет денежное дерево и декабрист: как применять грибной отвар для комнатных растений

13:00

Гороскоп на завтра 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходыВидео

12:57

"РФ может ударить ядеркой": эксперт прокомментировал приезд в Украину директора ЦРУ

12:41

В Украине "самоликвидировался" 23-летний оккупант: подорвался на растяжке вместе с бойцамиВидео

12:18

Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5

12:02

Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правилаВидео

11:46

Война в Украине будет длиться до 2024 года - КуликВидео

11:44

США ускорят размещение в Европе модернизированного ядерного оружия — PoliticoВидео

11:39

Мужской батл, возвращение популярной рубрики и травы: Сніданок з 1+1 запускает новые осенние рубрикиВидео

11:37

ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн

11:14

Показал с разных ракурсов: на Херсонщине кадыровцы сами слили в Сеть свое место дислокацииВидео

11:13

Вступит ли Китай в войну против Украины: эксперт дал прогнозВидео

10:42

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

Реклама
10:27

В Украине уже почти полностью уничтожен целый батальон "боевых бурят" Путина

10:07

Kalush Orchestra встретились со Шварценеггером: звезда Голливуда пригласил музыкантов к себе домой

10:04

Китай хочет продолжения войны в Украине, он будет помогать РФ - КуликВидео

10:04

Гороскоп на сегодня 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

09:34

Победить россиян удавалось хитростью: защитник Азовстали рассказал о боях за МариупольВидео

09:14

"Сбросили в яму насыпью, как дрова": на Харьковщине нашли массовое захоронение украинских воиновВидео

08:51

Мобилизационная или индивидуальная система: о стратегии реформмнение

08:44

"Грязная бомба" vs ядерная: эксперт рассказал, последствия какого удара будут страшнееВидео

08:21

В Украину тайно прибыл директор ЦРУ Бернс - CNNВидео

08:04

Выводит все плохое из организма: почему вареную картошку лучше есть холодной

07:49

ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракетуВидео

07:10

Путин не готов заканчивать войну против Украины и хочет победить — ISW

07:05

Зачем бросать фольгу в стиральную машину: хитрость опытных хозяек для стирки синтетики

06:48

Ночью оккупанты атаковали Киевщину: было несколько "прилетов", вспыхнул пожар

06:30

Что нужно сделать, чтобы мыши ушли из дома

06:17

Православный халифат собрался на войну с Сатаноймнение

06:02

Война продлится до 2024-го, после Россия начнет сыпаться, а Китай будет подбирать ее куски – Кулик

05:30

Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов: что принесет последний месяц осени в любви, карьере, финансахВидео

05:20

Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не зналВидео

04:50

РФ заявлениями о "грязной бомбе" хочет сдержать контрнаступление ВСУ на юге – МусиенкоВидео

Реклама
03:20

Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закускиВидео

03:16

Надя Дорофеева в жемчужной кольчуге на голое тело снялась для известного глянца

02:45

У России есть ядерные бомбы, создать "грязные" им будет еще легче - МусиенкоВидео

02:10

Украину накроют снегопады: когда ждать морозов и зимней сказкиВидео

01:35

Военный эксперт назвал главные факторы уничтожения армии врагов

00:51

Приметы на 27 октября: как 3 вещи могут принести неприятности и что делать нельзяВидео

26 октября, среда
23:54

"У многих стран мира столько нет": Зеленский рассказал про огромные потери РФВидео

23:26

"Пластами накладывают": Арестович раскрыл огромные потери россиян под БахмутомВидео

23:00

"Командование РФ гонит людей на смерть": Зеленский рассказал о жестких боях на Донетчине

22:54

"Полыхает 12 цистерн с топливом": в оккупированном Шахтерске масштабный пожарВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять