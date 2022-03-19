Мир наизнанку в Украине: Комаров показал страшные кадры разрушений в Киеве

Комаров показал страшные кадры войны в Киеве / Соцсети

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров опубликовал видео разрушенного дома в Киеве и раненых жителей, которые лишились всего, что у них было.

"На видео можно увидеть, каких "неонацистов" уничтожает армия РФ во время "спецоперации". И какие "военные объекты" страдают. Рядом с домом – школа и детский сад. В РФ в это время переживают, что сахар подорожал и айфонов почти не осталось. Мы это переживем. Победим. Построим страну заново. Даже не сомневайтесь. Слава Украине", – написал Дмитрий Комаров в Instagram.

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Напомним, российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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