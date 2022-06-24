Минус 10 кг: Ким Кардашьян похвасталась тончайшей талией

Ким Кардашьян рассказала, как тяжело ей дается материнство/ https://www.instagram.com/kimkardashian

41-летняя бизнесвумен, модель и светская львица Ким Кардашьян рассказала, что ей удалось похудеть на 10 килограмм, после того, как ей пришлось влезть в платье Мерилин Монро.

Как сообщает The Daily Mail, 41-летнюю постройневшую звезду заметили на выходе из отеля в Нью-Йорке. Она демонстрировала свой пресс и тонкую талию.

Звезда также поделилась тем, что ей практически не удается побыть наедине с собой.

Ким Кардашьян с детьми / CC News

"Я всегда кому-то нужна. Даже когда мне делают массаж, дети пытаются запрыгнуть на стол", — добавила она.

По ее словам, она старается уделять время себе утром, пока все спят. Ким часто встает в 6 утра, чтобы потренироваться.

И она устает от того, что является мамой четверых детей, но никогда не отказывается от своей "рутины" по уходу за кожей.

Ким также сообщила, что ни на что бы не променяла бы свою жизнь.

Напомним, ранее стало известно о том, что телезвезда нашла себе нового, более молодого бойфренда и с азартом экспериментирует с внешностью.