Милла Йовович обратилась к украинцам со словами поддержки: "Мы видим вас, мы молимся за вас"

Милла Йовович выразила поддержку Украине и украинцам / instagram.com/millajovovich

Голливудская актриса, модель и дизайнерка Милла Йовович рамках проекта Самые известные украинцы в мире выразила украинцам свою любовь, поддержку и восхищение.

Знаменитость родилась и первые пять лет своей жизни провела в Украине. В нашей стране у нее остались родственники, о судьбе которых Йовович переживает и молится ежедневно.

Также ей небезразлична и судьба целой страны, которая противостоит российской военной агрессии. Мила Йовович в своей речи подчеркивает - вместе с Украиной стоит весь мир, болеет за нашу страну, за нашу свободу, как за свою собственную.

"Привет. Меня зовут Милла Йовович. Я хочу передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают в куски, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины смело бьются против всего этого. Я хочу сказать вам: мы видим вас, мы молимся за вас и мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы сражаетесь за свою свободу", - заявила Йовович в обращении.

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Ранее американский писатель-фантаст Джордж Мартин высказался против войны в Украине. При этом он сделал противоречивое замечание о русских и правящей верхушке Кремля.

В то же время российский писатель Борис Акунин предсказал крах путинской империи и объяснил, что Россия проиграла войну в первые же дни полномасштабного вторжения в Украину.

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