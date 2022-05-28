Мила Йовович блистала на ковровой дорожке в Каннах в лазурном платье украинского бренда

Звезда выбрала весьма символичный наряд.
Голливудская актриса Милла Йовович являет собой одну з икон красоты и стиля. Она была лицом многих топовых брендов одежды и косметики, а каждый ее выход в свет неизменно дает пищу для статей в модных изданиях по всему миру.
К тому же одежда, когда речь идет об успешных и знаменитых, это не только способ выразить себя. Нередко образы на красных дорожках несут определенные послания от селебритис миру.
Так Милла Йовович явилась на благотворительное мероприятие от amfAR (Американский фонд исследований СПИДа) в Каннах, в платье, созданном украинским брендом Lever Couture.
Таким образом актриса, вероятно, выразила поддержку украинскому народу, а также обратила внимание мира на качество и красоту работ украинских дизайнеров.
Платье, созданное из небесно-голубого сатина, с глубоким вырезом и шлейфом в лучших традициях от кутюр, как и та, которая его надела, вместе составляют впечатляющее зрелище.
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Ранее ведущая и журналистка Катя Осадчая показала настоящий украинский шик в безупречном платье на Каннском кинофестивале.
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