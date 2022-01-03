Голая Мила Йовович поздравила фанатов с Новым годом из ванной

Мила Йовович поздравила поклонников с новогодними праздниками / instagram.com/millajovovich

Актриса и фотомодель Мила Йовович подошла к поздравлению фанатов с Новым годом в необычной манере.

Артистка выложила два абсолютно разных фото: на первой она позирует на кухне в вечернем платье и с макияжем, поедая чипсы их огромной упаковки. На столе рядом стоит початая бутылка шампанского.

На втором снимке Йовович абсолютно обнаженная принимает ванну со своей младшей из троих дочерей Ошин, которой через месяц исполнится два годика.

Как же связаны между собой эти два фото?

Они были своеобразным подведением итогов 2021 года. Кроме того актриса добавила к ним новогоднее поздравление: "С Новым Годом!!! У меня есть очень, очень робкие надежды, что, может быть, просто может быть, этот год будет лучше, чем предыдущий. Что ж, чипсы и шампанское уже положили отличное начало, так что, надеюсь, дальше все пойдет в гору. Посылаю вам много любви и надежды, что всем вам удастся оставаться в безопасности и здоровыми, и принимать множество ванн с вашими малышами!❤️❤️❤️"

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Мила Йовович с младшей дочерью Ошин / instagram.com/millajovovich

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