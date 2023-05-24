Певица объяснила, почему приходила в медучреждение и почему это уже стало частью ее жизни.

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Мика Ньютон напугала поклонников фото из онкологического центра/ колаж: Главред, фото: instagram/ mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон опубликовала фото из онкологического центра США. Это напугало ее подписчиков. Однако выяснилось, что она ездит туда регулярно для проверки после опасной болезни.

Певица объяснила, что после того, как несколько лет назад она лечила рак яичников, теперь ей приходится регулярно ездить в онкоцентр на проверки. Об этом Мика Ньютон рассказала в сториз на своей странице в Instagram, где и разместила соответствующее фото.

"Всякий раз, когда мне нужно ехать в онкологический центр, я не могу поверить, что это часть моей жизни. Сегодня думала о том, что мне осталось еще 1,5 года ездить сюда на чек-апы, чтобы стать выпускницей этой школы жизни. Каждый раз, когда я здесь, всё очень эмоционально, много мыслей в голове", – поделилась певица.

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Она отметила, что посещает это медицинское учреждение, чтобы убедиться, что всё в порядке. Однако она отметила, что ей всё равно больно вспоминать то, что ей пришлось пережить 5 лет назад.

Мика Ньютон напугала поклонников фото из онкологического центра/ instagram/ mikanewton

Напомним, что Мика Ньютон рассказала о борьбе с раком яичников в сентябре 2020 года. У певицы была третья стадия рака, но после операций она быстро сменилась на первую, что удивило даже американских врачей.

Ранее фаворитку Евровидения-2023 Loreen обвинили в плагиате хита у украинской певицы Мики Ньютон. Бдительные пользователи мети сразу же заметили, что этот трек очень похож на песню украинской певицы Мики Ньютон "В плену", который вышел в 2005 году.

Мика Ньютон отреагировала на возможный плагиат шведкой Loreen ее песни для Евровидения-2023. Она отметила, что не видит в песне шведки плагиата своей песни 2005 года "В плену".

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