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Сергей Жадан и Кристина Соловий подогрели слухи про свой роман

Анна Подгорная
23 мая 2023, 21:31 обновлено 23 мая, 21:32
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Артистам удалось на сцене воссоздать ту химию, которая и навела поклонников на мысль про их романтические отношения.
Сергей Жадан, Кристина Соловий
Сергей Жадан и Кристина Соловий показали страсть на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, instagram.com/serhiy_zhadan

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан и певица Кристина Соловий продолжают подогревать интерес к своим отношениям. В начале мая, после новости о том, что литератор разводится со своей второй женой, артистов все чаще замечают вместе.

Жадан и Соловий предпочитают не комментировать роман, который им приписывают, но недавно они подкинули дров к неугасающему интересу поклонников к их паре. Во время концерта-презентации нового арт-бука писателя "Птица: стихи, ставшие песнями" певица была среди приглашенных гостей, и вышла с автором на сцену.

Зрители отметили, что дуэт Жадана и Соловий получился очень чувственным, и между артистами чувствовалась явная химия. Настроение на сцене смогла передать трепетным снимком фотограф Дарья Синельникова. Кадром она поделилась на своей странице в Instagram.

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К слову, изображать влюбленных Сергею Жадану и Кристине Соловий не впервой: писатель сыграл главный любовный интерес лирической героини в клипе певицы на песню "Юность" - в кадре артисты страстно целовались.

Ранее стало известно, кем победительница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Катя Лозовицкая заменила Алекса Топольского - модель показала романтику с новым бойфрендом.

Также продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк после каминг-аута рассказал, чем занимается и в какой индустрии работает его избранник.

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