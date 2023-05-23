Сергей Жадан и Кристина Соловий подогрели слухи про свой роман

Артистам удалось на сцене воссоздать ту химию, которая и навела поклонников на мысль про их романтические отношения.

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Сергей Жадан и Кристина Соловий показали страсть на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, instagram.com/serhiy_zhadan

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан и певица Кристина Соловий продолжают подогревать интерес к своим отношениям. В начале мая, после новости о том, что литератор разводится со своей второй женой, артистов все чаще замечают вместе.

Жадан и Соловий предпочитают не комментировать роман, который им приписывают, но недавно они подкинули дров к неугасающему интересу поклонников к их паре. Во время концерта-презентации нового арт-бука писателя "Птица: стихи, ставшие песнями" певица была среди приглашенных гостей, и вышла с автором на сцену.

Зрители отметили, что дуэт Жадана и Соловий получился очень чувственным, и между артистами чувствовалась явная химия. Настроение на сцене смогла передать трепетным снимком фотограф Дарья Синельникова. Кадром она поделилась на своей странице в Instagram.

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К слову, изображать влюбленных Сергею Жадану и Кристине Соловий не впервой: писатель сыграл главный любовный интерес лирической героини в клипе певицы на песню "Юность" - в кадре артисты страстно целовались.

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