"Меня уже нет, я умираю": Стас Садальский раскрыл последние слова Вахтанга Кикабидзе

Актер отмечает - Буба тосковал по жене, и новогодние поздравления принимал, ощущая на себе дыхание смерти.

Что сказал Вахтанг Кикабидзе перед смертью Станиславу Садальскому / imdb.com

Российский актер Станислав Садальский прилетел в Грузию, чтобы проститься с Вахтангом Кикабидзе - грузинским актером и эстрадным певцом, Заслуженным артистом Украины. Бубы (так его называли близкие) не стало 15 января.

Сейчас идет панихида по артисту в Тбилиси. Затем будет прощание с Кикакбидзе в Тбилисской филармонии, и лишь в четверг его тело предадут земле. Артиста похоронят рядом с его женой, которая умерла осенью 2021 года, и матерью.

Садальский, присутствуя на торжественном прощании, припомнил последние слова Кикабидзе, которые услышал от великого грузина. Вахтанг Константинович предчувствовал свою приближающуюся кончину и в новогоднюю ночь был как никогда печален.

"Жена Ирина умерла год назад, осенью 2021. Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал – "не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю", - пишет Садальский на своей странице в Instagram. Это было последнее, что он услышал от Кикабидзе за пару недель до его смерти

Ранее Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все денежные средства, которые ему удалось заработать на юбилейном концерте в Батуми. Концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля. Шоу было посвящено Украине и прошло с аншлагами.

Также Вахтанг Кикабидзе предполагал, что ждет президента-диктатора России Владимира Путина. Он допустил, что его "уберет" ближайшее окружение или судьба подготовит для него достойное наказание за совершенные преступления против человечества.

"Мы же все христиане, если Он действительно там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История уже показала. Так и хочется этого. Ему вернуться назад будет очень тяжело", – говорил актер.

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