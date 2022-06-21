"Меладзе, случайно, не о вас пел?": Заворотнюк похвасталась загорелым телом на турецком курорте

Анна Заворотнюк в бикини снялась на пляже Бодрума / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель и блогерка Анна Заворотнюк много путешествует по миру, а фотографиями из экзотический мест делится на своей странице в Instagram.

На летний отдых девушка отправилась на популярный турецкий курорт в городе Бодрум на юго-западе страны. Там, на скалистом берегу Эгейского моря Заворотнюк-младшая решила хвастнуть подтянутым телом и бесконечно длинными ногами.

В коричневом бикини без бретелек модель позировала , восседая на омываемых морем камнях. Девушке очень понравилась эта локация для съемки, ведь ей кажется, что местность похожа на поверхность Марса.

Однако у поклонников, глядя на блогерку, возникает ассоциация не с инопланетянкой. В комментариях ее называют "тропиканой-женщиной", как одноименной песне Валерия Меладзе.

Анна Заворотнюк в бикини снялась на пляже Бодрума / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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