"Меладзе, случайно, не о вас пел?": Заворотнюк похвасталась загорелым телом на турецком курорте

Модель-путешественница нашла марсианские земли на берегу земного моря.
Модель и блогерка Анна Заворотнюк много путешествует по миру, а фотографиями из экзотический мест делится на своей странице в Instagram.
На летний отдых девушка отправилась на популярный турецкий курорт в городе Бодрум на юго-западе страны. Там, на скалистом берегу Эгейского моря Заворотнюк-младшая решила хвастнуть подтянутым телом и бесконечно длинными ногами.
В коричневом бикини без бретелек модель позировала , восседая на омываемых морем камнях. Девушке очень понравилась эта локация для съемки, ведь ей кажется, что местность похожа на поверхность Марса.
Однако у поклонников, глядя на блогерку, возникает ассоциация не с инопланетянкой. В комментариях ее называют "тропиканой-женщиной", как одноименной песне Валерия Меладзе.
Читайте такжеЗаворотнюк впервые показала себя в объятиях возлюбленного
Ранее 59-летний актер Джонни Депп принял решение о смене имиджа - после серьезной метаморфозы поклонники не смогли узнать артиста во время его выступления .
Украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер показала новый интригующий снимок, на котором артистка предстала в манящем шелковом наряде.
Другие новости:
- "Как эскортницы": Гордон показал, как отдыхают в Москве любовница и дочь террориста Пушилина
- Муж Лорак похвастался вокальными данными дочери
- В сети впервые появились фото засекреченной дочери Кэмерон Диас