Дочь Заворотнюк впервые рассказала о лечении матери

Анастасия Заворотнюк все еще тяжело болеет/ Telegram

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что ее мама в данный момент находится на серьезном лечении.

О самочувствии артистки девушка рассказала подписчикам в Instagram.

Анна Заворотнюк ответила на вопросы подписчиков. Некоторые спрашивали о состоянии здоровья ее матери.

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"Потихонечку, она на серьезном лечении", — рассказала девушка. Она также призвала не доверять тому, что пишут в СМИ. "Я не читаю никогда прессу, ни разу там правды не видела", — отметила Заворотнюк.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. В середине октября семья актрисы подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре. В январе 2020 артистку выписали.

Как известно, муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев часто нарушает правила дорожного движения и становится "звездой" камер. Так, одна из камер зафиксировала фигуриста, на пассажирском сидении у которого сидела полная женщина, которая, скорее всего, и есть больная онкологией Анастасия Заворотнюк.