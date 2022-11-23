Меган Маркл раскрыла свое смешное детское прозвище

Герцогиня Сассекская призналась, что мама даже сейчас порой называет ее именно так.
Одиозная Меган Маркл ведет собственный подкаст под названием Архетипы, в котором обсуждает важные на ее взгляд вопросы с приглашенными гостями.
Темой нового выпуска с актрисой Эмджей Родригес стали детские прозвища, и то, как они влияют на человека во взрослом возрасте. Daily Mail приводят цитаты из их беседы.
Так Родигес призналась, что мама называла ее в детстве Бампером. Влияние этой кличке актриса ощущает и сейчас. "Моя мама называла меня Бампер, когда я была ребенком, она до сих пор оговаривается и называет меня так сегодня. Но это даже мило", - рассказывает она.
Герцогиня Сассекская отметила, что даже в свой 41 год осталась для ее мамы, Дории Рэгланд, ее маленьким цветочком. "Моя мама до сих пор называет меня Цветочком. И мне это нравится. Я буду 41-летним маминым цветочком", - с улыбкой отметила Меган Маркл.
К слову у Дории даже есть татуировка, вероятно, посвященная дочери - изображение цветка на правом предплечьи.
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