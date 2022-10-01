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Меган Маркл шантажировала принца Гарри расставанием - почему герцогиня решила уйти

1 октября 2022, 01:34

Меган никогда не стеснялась показывать зубки и умело вьет из суженого веревки практически с первых их свиданий.

Меган Маркл и принц Гарри
Почему Меган Маркл хотела уйти от принца Гарри / instagram.com/sussexroyal

Британская королевская семя умеет хранить секреты. И им успешно это удавалось, пока герцоги Сассекские, принц Гарри и актриса Меган Маркл, были их неотъемлемой частью.

Все причуды Маркл, которые в ту пору просачивались в СМИ, пресс-служба королевского дворца умело превращала в милые чудачества американки, которая только начинает постигать азы монаршего этикета.

Скандалы начали "всплывать", когда чета мятежных герцогов решила покинуть Соединенное королевство. Тогда люди, вынужденные молчать о поведении Маркл из-за ее положения в Британии, начали говорить. И их начали внимательно слушать. Эти истории собрал в книгу "Придворные: скрытая сила за короной" британский журналист Валентайн Лоу.

В частности он отмечает - шантаж и психологическое давление Меган начала использовать задолго до того, как на ее пальце появилось заветное колечко от Гарри. Фрагмент, который освещал эту историю, был опубликован в Graziamagazine.

Когда в прессе начали только ходить слухи об их романе, Маркл начала требовать к себе повышенного внимания. Она поставила принцу жесткий ультиматум: либо он официально во всеуслышание заявляет об их отношениях, либо она бросает его. Влюбленный мужчина был в отчаянии.

За помощью он обратился к Джейсону Кнауфу, секретарю по связям с общественностью Кенсингтонского дворца. "Источник сказал: "Она предупреждала: "Если ты не сделаешь официальное заявление, подтверждающее, что я твоя девушка, я с тобой расстанусь". Гарри был в панике. ...Гарри позвонил Кнауфу и попросил, чтобы тот опубликовал заявление, гласящее, что Меган является его девушкой, и осуждающее расистский и сексистский подтекст некоторых сообщений в средствах массовой информации. Маркл хотела публичного подтверждения серьезности их отношений", - пишет Лоу.

Напомним, ранее источники сообщили, что разъяренный принц Гарри пренебрег ужином с королем Карлом III и его братом, принцем Уэльским в Балморале после ссоры с отцом, когда новый монарх запретил Меган Маркл присоединиться к скорбящей королевской семье в день смерти королевы.

Также тайный сын короля Чарльза III и королевы Камиллы, 56-летний австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, назвал принца Гарри "паршивой овцой".

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