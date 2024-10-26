Меган Маркл и принц Гарри выбесили новых соседей в Португалии

Коротко:
- Португальцы боятся, что общий пляж станет частным
- Меган и Гарри облюбовали Коста-Терру
Покупка принцем Гарри и Меган Маркл дома в Португалии "чрезвычайно важна", поскольку она дает им "базу рядом с Британией" и может привести к "фальшивым королевским турам" по европейским странам.
Как пишет The Daily Mail, так полагает королевский эксперт. "Герцог и герцогиня Сассекские, которых король Карл выселил из своего коттеджа в Виндзоре в прошлом году, обеспечили себе опору по эту сторону Атлантики, купив дом в Алентежу", - сообщил Ричард Эден.
Между тем, португальцы и местные жители Коста-Терра в Компорте не на шутку взволнованы новым соседством.
Они переживают, что королевская семья приватизирует общественный пляж.
Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
"Я расстроен из-за того, что огромный участок португальской земли теперь доступен только для богатых, в то время как средний местный житель теряет доступ к местам, которые были частью его жизни на протяжении многих поколений", — волнуется футболист Андре Андраде. Звезда спорта является соседом перебравшихся в Португалию супругов.
Новые законы Португалии допускают то, что уже не один общественный пляж стал частным. Это, в свою очередь, огорчает как туристов, так и местных жителей, которые привыкли иметь свободный доступ к этим территориям.
К слову, Сассекские имеют роскошный дом. Основной дом пары — особняк в тосканском стиле стоимостью 19,5 миллионов фунтов стерлингов в Монтесито с семью спальнями, 13 с половиной ванными комнатами, библиотекой, кинотеатром, тренажерным залом, бассейном и курятником.
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Недавно Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.
А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.
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