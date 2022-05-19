"Материальные люди приближенные к аду": экстрасенс рассказал, что ждет Лорак и Повалий

Ани Лорак и Таисия Повалий / соцсети

Известный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, что ждет изменниц Украины, известных певиц Ани Лорак и Таисию Повалий, которые за время войны не сказали ни слова в поддержку своей родины.

Повалий 9 мая появилась на концерте с украинской песней и фоне нашего флага в сочетании с рашистскими звездами и георгиевскими лентами.

"Повалий - этот человек, который очень любит деньги. Для нее -э то самое главное из того, что есть на свете. Страна и ее судьба не имеют значения, главное – чтобы платили. На этом и построена ее жизнь. Материальные люди приближенные к аду, а ад в этом случае – московия, поэтому я не удивляюсь, что их туда так тянет",- рассказал экстрасенс Макс Гордеев в эфире программы Ранок з Україною.

Певица Ани Лорак тоже не сказала ни слова в поддержку родины с начала войны.

Единственное, что артистка сделала – отменила концерты в России, зато спланировала тур в Германии. А еще Лорак удалила страницу в Инстаграм, поэтому достучаться до нее почти невозможно.

"Первая карта показывает двуликость человека - она постоянно думает, куда пойти, чтобы было лучше. Можно остаться в России, а можно вернуться в Украину, поплакаться и ждать, когда ее примут обратно",- комментирует Гордеев.

Экстрасенс говорит, что Лорак очень умный человек, но делает вид, что ничего не понимает.

"Сейчас они тупо прикрываются своими детьми – Лорак, Марув... но это неправильно! Это предательство!", - добавил он.

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Ранее одесситка Лариса Долина, чья карьера начинала свой расцвет в Украине, назвала украинский народ нелюдями, обвинила их в фашизме и диктате.

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