Марина Боржемская поделилась фото юности: стройная модель

Марина Боржемская поделилась старым фото, на котором она выглядит великолепно.

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Марина Боржемская показала, как проводит выходной / Коллаж Главред, фото Instagram/Marina.uzelkova

Кратко:

Как выглядела Марина Боржемская в юности

Почему она выложила такое фото

Украинская известная фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась своим фото из детства.

Таким ретро-фото она решила поздравить своего отца с днем рождения. На своей странице в Instagram, она написала трогательное поздравление.

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Марина Боржемская показала себя в молодости / Фото Instagram/uzelkova.marina

"День рождения моего папы — человека, который для меня всегда был и остается чем-то гораздо большим, чем просто отец. Твоя глубокая чувствительность, мудрость, человечность и открытое сердце увлекали меня с детства, и продолжают это делать каждый день. Моя опора, мой друг, мое пространство безопасности", - написала Марина.

Марина Боржемская показала себя в молодости / Фото Instagram/uzelkova.marina

Также она показала свое фото, когда она была подростком. На изображении видно, какая она стройная высокая, похожая на модель.

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Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.

Ранее также Марина Боржемская, и попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.

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Кто такая Марина Боржемская? Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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