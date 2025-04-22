Марина Боржемская поделилась фото юности: стройная модель

Кратко:
- Как выглядела Марина Боржемская в юности
- Почему она выложила такое фото
Украинская известная фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась своим фото из детства.
Таким ретро-фото она решила поздравить своего отца с днем рождения. На своей странице в Instagram, она написала трогательное поздравление.
"День рождения моего папы — человека, который для меня всегда был и остается чем-то гораздо большим, чем просто отец. Твоя глубокая чувствительность, мудрость, человечность и открытое сердце увлекали меня с детства, и продолжают это делать каждый день. Моя опора, мой друг, мое пространство безопасности", - написала Марина.
Также она показала свое фото, когда она была подростком. На изображении видно, какая она стройная высокая, похожая на модель.
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Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.
Ранее также Марина Боржемская, и попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.
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Кто такая Марина Боржемская?
Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.
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